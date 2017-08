Trump képtelen leállni

Újra megszólalt Trump

Szomorú látni, hogy nagyszerű országunk történelmét és kultúráját szétszakítják gyönyörű szobraink és emlékműveink elmozdításával.

Az elnök csütörtöki Twitter-üzenetében azt hangoztatta, hogy elszomorítja a konföderációs szobrok eltávolítása, mert ez szétszakítja az amerikai kultúrát.- írta üzenetében.

Sorra dőltek a szobrok

A hétvégi botrány hatására több testületet is feloszlattak

Az elmúlt napokban - a Charlottesville-ben történtek után - egyre több amerikai városban már vagy elbontották, vagy lebontani tervezik a konföderációs emlékműveket és szobrokat. Az Egyesült Államokban több mint 1500 ilyen emlékmű áll, köztereken, parkokban, bíróságok, vagy helyi törvényhozási épületek előtt, s nemcsak a déli szövetségi államokban, hanem a közép-nyugaton, vagy például Pennsylvaniában, az északkeleti Massachusettsben, sőt, azokban az államokban - Montanában, Arizonában, Oklahomában - is, amelyek az 1861 és 1865 között dúló polgárháború idején még nem is voltak az Egyesült Államok részei.A héten először a dél-karolinai Durhamben, majd keddről szerdára virradóra, egyetlen éjszaka alatt a marylandi Baltimore városában is eltávolították a konföderációs emlékműveket. Durhamben a szobordöntés másnapján letartóztatták az elkövetőket. Maryland kormányzója, Larry Hogan szerdán bejelentette, hogy a fővárosban, Annapolisban annak a főbírónak a szobrát kell majd elbontani, aki 1857-ben határozatot írt a rabszolgaság fenntartásáról és a fekete amerikaiaknak járó amerikai állampolgárság megtagadásáról.A hétvégi charlottesville-i botrány után újabb vállalatvezető hagyta ott Donald Trump munkaügyi tanácsadói testületét, most a 3M elnök-vezérigazgatója döntött a távozás mellett. A sorozatos távozások miatt mindkét munkaügyi testület feloszlott.