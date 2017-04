Trump ugrálhat örömében, új gyárat épít a Toyota

A GM és a Ford után most úgy tűnik a Toyota is meghajol Trump akarata előtt, ugyanis az autógyártó ma bejelentette, hogy 1,3 milliárd dollárért kibővítik a Kentucky-ban lévő gyárukat, ahol a vállalat zászlóshajójának számító Camry szedánokat rakják össze.Trump egyébként még januárban szállt bele egy Tweet-üzenetben a Toyotába, reagálva az autógyártó azon tervére, hogy a mexikói Bajában terveznek új gyárat építeni.Az autógyártó közleménye alapján ugyan új gyáregység nem épül a városban, de a befektetés segít fenntartani a jelenlegi 8200 munkahelyet a gyárban, mely egyébként a legnagyobb összeszerelő üzemként az Észak-Amerikában gyártott Toyota gépkocsik közel negyedét adja.A Toyota eddigi legnagyobb befektetésére az Egyesült Államokban részben azért volt szükség, mert itt fogják gyártani a kipofozott Camry 2018-at, melybe a felfrissített külső és belső dizájnon kívül új motor is kerül.