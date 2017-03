Túlfutott a Trump-rali: rengetegen csalódnak majd a részvénypiacban

Ian Harnett úgy gondolja, hogy hatalmas csalódás éri majd a piacot, mivel a- írja a CNBC . PedigA kongresszus jelenleg azon dolgozik, hogy Obama egészségügyi törvényeit lecseréljék, ezzel is elveszik a fókuszt az adócsomag összeállításáról, ami többek közt emiatt is késni fog - véli az elemző.Hozzátette, hogy szerinte. Véleménye szerint ezek a cégek a világon mindenhol megkeresték a legolcsóbb munkaerőt, tőkét és forrásokat, a protekcionizmus miatt megnövekedett kiadásaik viszont ártanak majd a profitjuknak.Reflektált a befektetők optimizmusára is: szerinte a "hard data" semmiben nem támasztja alá a közvélemény-kutatásokban látható derűlátást. Úgy véli, hogy az inflációs nyomás enyhül, ami tükröződik egyes állampapírok hozamain is, a ciklikus részvények helyett pedig a defenzív papírok teljesítettek igazán jól december óta.