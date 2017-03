TV, mosógép, mikró - Alapvető változás jöhet

Kapcsolódó cikkek: Újabb lépés az energiahatékonyság felé

Az elgondolást kedden az Európai Parlament és az Európai Tanács közös tárgyalócsoportja támogatta, de ahhoz, hogy hatályba is léphessen, megállapodásukat mindkét fórumnak hivatalosan is el kell fogadnia a parlament közleménye szerint.A már húsz éve használatban lévőknél pontosabb tájékoztatást adó címkék alapján a vásárlók könnyebben választhatják majd ki a nagyobb hatékonyságú berendezéseket. A mostani rendszer ezt azért segíti kevésbé, mert a kapható berendezéseknek már egyébként is szinte mindegyike megfelel a legjobb besorolásnak, így nehéz közöttük különbséget tenni."Ma már szinte minden érintett termék 2.0-s minőségű. A rajtuk szereplő QR-kód vagy egy link irányítja az érdeklődőt egy olyan adatbázisba, amelyben hozzáférnek a szükséges információhoz. A jövő az ilyen adatbázisok és a használatukhoz szükséges alkalmazások létrehozásáé" - idézi a közlemény Dario Tamburranót, a parlament illetékes referensét.