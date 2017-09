Új időszak kezdődik a Mol-részvényeseknek - Mire kell figyelni?

Mit jelent ez az egész?

Az utolsó kereskedési nap a régi 1000 forint névértékű "A" sorozatú Mol-törzsrészvényekkel a tőzsdén 2017. szeptember 25., míg az első kereskedési nap az új, 125 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényekkel szeptember 26. lesz.

A Mol-részvények jelenlegi 20 000 forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól teljesít, valamint a felaprózás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését Mol-részvényekkel.

Azzal, hogy tovább növeltük az osztalékot, a részvényfelaprózással pedig a kisrészvényesek számára is elérhetővé tettük a részvényeinket, még vonzóbb befektetési célponttá tettük a Molt

A tőzsdei cégek esetében meghatározott számú papír alkotja a részvénytőkét. Amennyiben a menedzsment úgy kívánja növelni a kereskedhető részvényei számát, hogy annak közvetlenül nem célja új pénzforrás bevonása, akkor dönthet úgy, hogy a már meglévő részvényesek számára újabb részvényeket bocsát ki, ezáltal a megnövekedett számú új részvény tulajdonképpen a régi részvények helyébe lép.A Mol közgyűlése 2017. április 13-án döntött az "A" sorozatú törzsrészvények névértékének nyolcadolásával történő átalakításáról részvényfelosztás formájában. Ennek értelmében a társaság 102 428 103, egyenként 1000 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényét 819 424 824 darab, egyenként 125 forint névértékű törzsrészvénnyé változtatja át. Mivel a névérték és a darabszám változásai fordítottan arányosak egymással, a részvénysorozat össznévértéke nem módosul, de az alaptőkét és az "A" sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat sem érinti a részvényfelosztás.Az adott esetben az 1:8 arányú felaprózás - vagy feldarabolás, split, nyolcadolás - azt jelenti, hogy a részvényesek minden régi részvényük helyett 8 újat kapnak, amelynek a névértéke azonban nyolcada a régieknek - így a részvényesek részesedése nem módosul.Az átalakítás az árfolyamot sem hagyja érintetlenül, értelemszerűen ez is a korábbi nyolcadára csökken, ezáltal a részvénytőke nagyságát, a piaci kapitalizációt az átalakítás változatlanul hagyja. Az előbbiekből következően a felaprózás nem befolyásolja az osztalékjövedelem nagyságát: az egy részvényre jutó osztalék ugyan kisebb lesz, ám a konkrét példánál maradva a részvényes a korábbihoz képest nyolcszor több részvény után kapja.A menedzsment indoklása szerint a lépés elsődleges célja, hogy a Mol-részvényt elérhetőbbé, vonzóbbá tegye a kisbefektetők számára. Az igazgatóság konkrétan így fogalmazott:- mondta már a közgyűlési jóváhagyást követően Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója a közgyűlési jóváhagytást követően.A névérték és a darabszám módosulásával párhuzamosan számos kisebb változás lép életbe az azonnali és származékos piacon, módosul például a részvény értékpapírkódja.A részvényeseknek azonban nincs tennivalója a lépéssel összefüggésben, az átalakítás automatikusan megy végbe.Fontos viszont, hogy kizárólag azok a részvényesek jogosultak az semény értéknapján - vagyis 2017. szeptember 28-án - az átalakított 125 forint névértékű törzsrészvényekre, akiknek 2017. szeptember 27-én záráskor 1000 forint névértékű "A" sorozatú Mol-törzsrészvényeket tartanak nyilván értékpapírszámláin.A lépéstől ugyan közvetlenül nem várható azonnali jelentős hatás, ugyanakkor közvetve kedvezően befolyásolhatja a részvény forgalmát. A részvényfelaprózás hozzájárulhat a társaság likviditásának javulásához, a Mol befektetői köre szélesedhet, mivel olyan új befektetők léphetnek be a piacra vevőként, akiknak korlátozott anyagi lehetőségeik miatt korábban erre nem volt lehetőségük.Bár a lépés kimondottan is elsősorban azt a célt szolgálja, hogy ezáltal megkönnyítsék a kisbefektetők számára a kereskedést, és a nagybefektetők szempontjából kevésbé érdekes történet a felaprózás, ugyanakkor közvetve számukra is pozitív hatással járhat a split - véli Harcsa Norbert, az Ipopema elemzője. Egy nagybefektetőnek ugyan nagyjából mindegy, hogy egy 1 millió dolláros részvényvásárlási megbízás konkrétan milyen tételekben realizálódik, ugyanakkor kereskedési oldalról a nagyobb befektetőknek is kedvezhet a változás. A brókereknek nagyobb mozgásteret biztosíthat az alacsonyabb árfolyam, amelynek köszönhetően a pozícióvállalás és trédelés is könnyebbé, gördülékenyebbé válhat.Noha a forgalom szempontjából a fundamentális tényezők, illetve a sztori az elsődlegesen meghatározó, ugyanakkor a kockázatvállalásra és kereskedésre gyakorolt kedvező hatásai révén közvetve a forgalmat is pozitívan befolyásolhatja a nyolcadolás. A lépés hatására a részvényforgalomban tapasztalható volatilitás is csökkenhet, ahogyan ez például az OTP esetében is történt.Sokan leginkább a lépés lélektani hatását emelik ki, mindenesetre a korábbi példák is igazolni látszanak: azt követően, hogy az árfolyam könnyebben kereskedhető szintre kerül a felosztás által, inkább pozitív elmozdulás valószínűsíthető a forgalomban, de az árfolyamban is.Ezzel együtt nehéz konkrétan meghatározni, hogy a kedvező tendenciákban pontosan mekkora szerepe is lehet magának a felaprózásnak. Az ezzel az eszközzel élő társaságok ugyanis rendszerint jól megválasztott időpontban - kedvező külső körülmények és a vállalat jó teljesítményével jellemezhető időszak - jelentik be és hajtják végre a lépést. Az ilyen környezetben végrehajtott részvényfelosztás valóban pozitív hatásokkal járhat, mintegy felerősítve azokat. Azt azonban értelemszerűen ugyancsak nemigen lehet megmondani, hogy a felosztástól függetlenül, kizárólag a pozitív körülményeknek és fundamentumoknak tulajdoníthatóan mekkora növekedés következett volna be.Az OTP másfél évtizede végrehajtott 1:10 arányú részvényfelaprózását követően a forgalom és az árfolyam egyaránt nőtt, és ez a lépés is egyértelműen kedvező piaci körülmények, általános emelkedés/és javuló fundamentunok közepette következett be. A bankpapír úgy tudott emelkedni a felaprózást követő hónapokban, hogy a három másik nagypapír gyengült, ami az erős OTP-sztorin túl a split hatására utal.

Egy másik magyar bluechip, a Richter 2013-ban ugyancsak tizedelte részvényét, mégpedig a forgalom és árfolyam szempontjából szintén egy általános felívelést mutató időszakban. A grafikon itt is azt mutatja, hogy a lépést követően tovább emelkedett a forgalom és az árfolyam. A magyar gyógyszercég menedzsmentjének indoklása egyébként erősen rímel az olajtársaság által kommunikáltakra: ezek szerint a lépés oka a túlságosan magas, 36 000 forint körüli árfolyam, fő célja pedig a likviditás javítása volt.

A lépést ez esetben is gondosan időzítették, erre utal az is, hogy a korábban szeptember/októberre tervezett tizedelést végül júliusban hajtották végre. A menetrend egyébként a Mol esetében is módosult, hiszen itt a nyolcadolás eredetileg szeptember elsején lépett volna életbe, amit aztán szeptember 26-ra módosítottak.A 2000-es években más, kisebb hazai tőzsdei cégek is a részvényfelprózás eszközéhez nyúltak. Az összkép ez esetben is inkább pozitívnak tűnik. Ugyanakkor az Apple és a Netflix Equilor által vizsgált esetében vegyes a kép: míg a Netflix jelentős forgalomemelkedést ért el, addig az Apple kereskedése visszaesett a split utáni hónapokban, és az árfolyam sem indult érzékelhető emelkedésnek. Az alábbi táblázat megmutatja, hogyan változott a forgalom részvényfelaprózás előtti három hónaphoz képest az esemény utáni három hónapban.A fentieket figyelembe véve a Mol időzítése megfelelőnek tűnik a nyolcadoláshoz, hiszen a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX szinte töretlenül emelkedve rekord után rekordot ért el az elmúlt időszakban.

Ami a Mol-részvény teljesítményét illeti, az árfolyama ugyan lassú, de viszonylag konstans emelkedést mutat.

A Mol 2017 első féléves eredményei szintén egyértelműen kedvező hátteret teremtenek a lépéshez. Az időszak során a társaság meghatározó finomítás-kereskedelmi, valamint egyre fontosabb fogyasztói szolgáltatások üzletága egyaránt rekord eredményt értek el, és a kutatás-termelés pénzügyi eredményei is javultak, erre tekintettel a társaságnál 2 milliárd dollárról 2,3 milliárd dollár fölé emelték az idei évre vonatkozó tiszta EBITDA előrejelzést.Összességében tehát a körülmények adottnak tűnnek ahhoz, hogy a részvényfelaprózás hozza a várt pozitív eredményeket, ugyanakkor a pontos hatást nyilvánvalóan csak a lépést követő időszak kereskedési adatainak tükrében lehet majd megítélni.