Az európai tőzsdék is szárnyalnak, a vezető részvényindexek nagyot raliztak miután kijöttek az amerikai munkanélküliségi adatok, a német DAX index értéke 1,2 százalékot, a francia CAC 40 1,5 százalékot emelkedett. Az emelkedést az exportorientált vállalatok papírjainak árfolyamemelkedése támogatta, mivel az euró sokat gyengült a dollárral szemben.

A délutáni kereskedésben nincs sok változás, a Mol-részvények árfolyama továbbra is két százalékos pluszban van a tegnapi záróárhoz képest, így közel van a hat éves csúcs.

6 éves csúcs közelében a Mol 2017.08.04 10:44

Tovább emelkedik a Mol-papírok árfolyama, amely már 2,1 százalékot emelkedett, ezzel magasan kiemelkedik a blue chip papírok közül. Az emelkedés továbbra is a gyorsjelentés hatásának tudható be. Ezzel a BUX indexet is felfelé húzza, amely már 0,8 százalékot emelkedett.