Új kereskedőtaggal bővül a BÉT

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy új befektetőket hozzunk és növeljük a likviditást.

A magyar befektetők is ugyanúgy tudják elérni a külföldi piacokat, ahogyan az adott ország helyi befektetői és ez fordítva is igaz, a magyar piacot is ugyanolyan könnyen érik el a nemzetközi befektetők, mint a helyiek.

A BÉT az utóbbi időben növekvő érdeklődést lát olyan új külföldi tagoktól, akik pluszlikviditást tudnak adni a piacnak. Végh Richárd a BÉT elnök-vezérigazgatója elmondta:Jonathan Chait, az Interactive Brokers operatív ügyvezető igazgatója hozzátette: