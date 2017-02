Új részletek a gigászi tőzsdei kibocsátásról

A lap értesülései szerint London és Toronto ott van a lehetséges helyszínek között, és a szaúdi tisztviselők Szingapúrban, Hongkongban, Tokióban és Sanghajban is tárgyalásokat folytattak, azonban kicsi a valószínűsége, hogy ezeken a helyszíneken valósulna meg a kibocsátás.A szaúdi várakozások szerint a céget több mint 2000 milliárd dollárra értékelheti a piac. Ez azt jelenti, hogy az 5 százalék eladásával is jelentős tőzsdei kapitalizációjú vállalat jöhet létre, 100 milliárd dollár feletti potenciális piaci értékkel így is egy BP-nél nagyobb energiacég jöhet a piacra.A korábbi terv szerint a cég kisebbségi tulajdonrészét duális kibocsátás keretében értékesítenék. A társaságot először holding vállalattá alakítanák, melynek leánycégei kerülhetnek majd nyilvános kibocsátás keretében értékesítésre. A szaúdi kormány a tőzsdei kibocsátás után is megtartja a kontrollt a kitermelésről és a kapacitásokról való döntés felett.A Saudi Aramco a világ összes olajcége közül a legnagyobb bizonyított olajkészletekkel rendelkezik, napi kitermelése 10 millió hordó körül van, termelő kapacitásai pedig lehetővé teszik, hogy napi 12 millió hordó olajat is felszínre hozzon egy nap. 2015-ben a vállalat által közölt adatok szerint nyersolaj és kondenzátum készlete 261 milliárd hordó volt. Hogy a nagyságrendek érzékelhetőek legyenek, a legnagyobb nem állami olajcég, az ExxonMobil 25 milliárd kőolajhordó egyenérték bizonyított készlettel rendelkezik. Ezekkel a készletekkel könnyedén meg lehet magyarázni a 2000 milliárd dollár feletti cégértéket, hiszen hordónként egy 10 dolláros konzervatív értékkel számolva is 2500 milliárd dollár jön ki.A Saudi Aramco kibocsátása egy ideje aktívan foglalkoztatja már a befektetői közösséget, először 2016. januárban beszélt erről az Economistnak a szaúdi koronaherceg. Az Aramco-kibocsátás központi eleme a szaúdi kormány azon terveinek, amelyek a királyság gazdaságának diverzifikálását célozzák, elsősorban az olajtól való függőség csökkentése révén. A szaúdi költségvetés 2015-ben rekordmértékű hiányt halmozott fel (98 milliárd dollár), ami a GDP 15 százaléka, és bár a deficit tavaly a tervezett 87 milliárd dollárnál is alacsonyabbra, 79 milliárd dollárra süllyedt, ez nem változtatott a terveken. Khalid Al Falih, az Aramco vezetőjének korábbi nyilatkozata szerint a kibocsátásból befolyó pénzt a szaúdi állami vagyonalap fekteti majd be nem olajkapcsolt eszközökbe.