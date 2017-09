Új vezetők kerülnek a KELER élére

Informatika: Tóth János igazgató és dr. Horváth Károly igazgatóhelyettes

Stratégia és Ügyfélkapcsolatok: Ekler Gergely igazgató és Ágoston István igazgatóhelyettes

Bankbiztonság: Beluzsár Tamás osztályvezető

A KELER vezetésének átalakításáról döntött a többségi tulajdonos, a Magyar Nemzeti Bank a társaság 2017. szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésén. A vállalatot 14 évig irányító vezérigazgató, Dudás György közös megegyezéssel távozik a társaságtól, a tisztséget Mónus Attila veszi át.Az újonnan kinevezett vezérigazgató 2001 és 2006 között a KELER Nemzetközi Elszámolások Osztály vezetője volt, a mostani kinevezését megelőzően pedig a Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepének letétkezelési szolgáltatásokért felelős vezetőjeként dolgozott.A szeptember elsejei közgyűlés több területet is érintő változásról is döntött. A menedzsmentből távozik Brauner Margit banküzemi igazgató és Katkó András informatikai igazgató, akik hosszú ideje támogatták a távozó vezérigazgató Dudás György munkáját. A Banküzemi Igazgatóságot az eddig a Stratégiai és Ügyfélkapcsolati Igazgatóságot vezető Szalai Sándor irányítja szeptembertől, aki egyben a KELER általános vezérigazgató-helyettesi posztját is ellátja a jövőben.2017. szeptember 1-jétől Mónus Attila munkáját új felsővezetők segítik: