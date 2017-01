Újabb csapás, Zsidayék is kiviszik a cégüket a tőzsdéről

Idén már a második tőzsdei vállalat részvényeinek kivezetését jelentették be, az Externet után a Plotinus is távozik a magyar tőzsdéről

Tegnap azt jelentették be, hogy az Externetet vezetik ki a tőzsdéről, ma pedig újabb csapás érte a Budapesti Értéktőzsdét, a Plotinus részvényeket is kivezetik a BÉT-ről. Az alábbiakban a Plotinus tájékoztatását változtatások nélkül közöljük:Az elmúlt szűk 6 évben a Plotinus Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde egyik sikertörténete volt. A bevezetéskori 1525 Ft-os árfolyamról 5900 forintig emelkedett a részvények értéke, amely közel éves 26%-os hozamnak felel meg. Úgy gondoljuk, hogy erre az eredményre méltán lehetünk büszkék. A bevezetés utáni 400 millió forint körüli kapitalizáció mára megközelítette az 5 milliárd forintot. Ez azonban - bár természetesen örömmel tölt el bennünket - egyben nehézségeket is okozott: a reálgazdasági tevékenységek arányát nem tudtuk olyan ütemben növelni, ahogyan szerettük volna. Eközben sajnálatos módon a tőzsdei jelenléttel járó kötelezettségek egyre komolyabb erőforrásainkat kötötték le, miközben az nem járt jelentősebb előnnyel.Emiatt a Társaság Igazgatótanácsa a korábban meghatározó tőkepiaci tevékenységek leépítése mellett döntött.Ennél is fontosabb változás, hogyA fenti változásokra a gazdasági helyzet és lehetőségek függvényében maximum 24 hónapos időtávon belül szeretnénk fokozatosan sort keríteni.Tisztában vagyunk azzal, hogy lesznek olyan részvényeseink, akik nem értenek egyet ezekkel a változásokkal. Számukra szeretnénk biztosítani a Társaságból való kiszállás lehetőségét. Ezért. A megbízások egy hónapos időtávra kerülnek a kereskedési könyvbe.A továbbiakban - amennyiben szükséges - likviditásunk, lehetőségeink függvényében folytatjuk értékpapírjaink visszavásárlását, hogy a döntéssel egyet nem értő részvényesek le tudják építeni pozícióikat. Az ilyen jellegű esetleges megbízásokról előzetesen is tájékoztatást fogunk nyújtani.Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt befektetőket, hogy a BÉT-tel egyeztetve a Plotinus részvényekkel történő kereskedés felfüggesztése 2016.01.06-án reggel megszűnik. Zsiday Viktor a blogján már tavaly novemberben pedzegette , hogy nem könnyű dolog tőzsdén lenni, sok a buktató, magasak a költségek, miközben rengeteg szabályozói követelménynek kell megfelelni. Erre a blogbejegyzésre (!) adott dörgedelmes választ a BÉT , azt írva, hogy Zsiday Viktor "csalódása" korai és túlzott türelmetlenségre utal, a pálya széléről való fölösleges bekiabálásnak tűnik.A Plotinus részvényeiért már csak azért is kár, mert Zsiday Viktor cége az egyik legjobb tőzsdei sztori volt az elmúlt években, a 2011. február 15-i első kereskedési napon még 1520 forinton is kereskedtek a Plotinus részvényeivel, a tegnapi kereskedést pedig már 5900 forinton fejezték be a papírok, vagyis 288 százalékkal emelkedett az árfolyam az elmúlt közel 6 évben.