Újabb fordulat Mészárosék cégénél - Megremegnek a kezek?

Mészáros Lőrinc részesedést szerzett a magyar tőzsdén jegyzett Konzumban, azóta elszállt a cég részvényárfolyama

Most ajánlatot tettek a vállalat összes részvényére a nagytulajdonosok, ami technikai jellegű esemény, kérdés, hogy reagálnak erre a kisbefektetők

Őrült rali

Február 24-én este jelentette be a Konzum, hogy Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban. Aznap 57 forinton zárt, az azt követő napokban pedig meredeken emelkedett a Konzum árfolyama, több napon limittel, vagyis 20 százalékkal került feljebb az árfolyam, március 8-án pedig 204 forintig lőtt ki a Konzum. Sokan arra számítottak, hogy nagy tőzsdei sztori formálódik, ha Mészáros Lőrinc beszáll egy vállalatba, akkor ott biztosan nagy dobásra készülnek, és ez a várakozás nem is volt alaptalan, Jászai Gellért, a Konzum elnök-vezérigazgatója néhány napja azt nyilatkozta , itthon és a nemzetközi piacon is további terjeszkedést terveznek, vélhetően ez a hír is tovább segítette felfelé az árfolyamot.

Vételi ajánlat

Mit tehetnek a kisrészvényesek?

Hogyan reagálhat az árfolyam?

Március 8-án, piaczárást követően érkezett a bejelentés, hogy a Konzum PE Magántőkealap (ajánlattevő) kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a Konzum valamennyi részvényese számára, ezt már be is terjesztette a Magyar Nemzeti Bank részére, amely azonban a vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá. A tranzakció lebonyolítására az ajánlattevő az MKB Bankot bízta meg. A nyilvános vételi ajánlatra azért kerül sor, mert a Konzum összehangoltan eljáró nagytulajdonosainak közvetlen befolyása összesen 75 százalék (Konzum PE Magántőkealap 45%, Mészáros Lőrinc 19,57%, Jászai Gellért Zoltán 10,43%), ebben az esetben pedig ajánlatot kell tenni a többi, közkézen forgó részvényre.Az ajánlattevő részvényenként 86,64 forintot ajánl, ami 58 százalékkal alacsonyabb, mint a március 8-i záróár, azonban nem a piaci ár a viszonyítási pont, az ajánlati ár meghatározásakor a tőkepiaci törvény a mérvadó, amely alapján több összeg (180 napos, 360 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagár, 180 napon belül a céltársaság részvényeire kötött átruházási szerződés legmagasabb ára, egy részvényre jutó saját tőke értéke stb.) közül a legmagasabbat kell elérnie az ajánlati árnak. Az ajánlat benyújtását megelőző 360 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára 59,83 forint, az egy részvényre jutó saját tőke a 2015-ös éves beszámoló alapján 60,68 forint, a 180 napos átlagár pedig 86,64 forint, ezek közül az összegek közül az utóbbi a legmagasabb, így a részvényenként 86,64 forint lett az ajánlati ár, amelyet az ajánlattevő pénzben (forintban) fizet meg.A részvényesek nyilatkozatot tehetnek arról, hogy elfogadják az ajánlatot, a nyilatkozat megtételére 30 napos határidő áll rendelkezésre, ennek kezdőnapja a Konzum közzétételét követő második nap. A nyilatkozat megtételének módjáról ebben a dokumentumban tájékozódhatnak a befektetők.A részvényeseknek azonban nem kell elfogadniuk az ajánlatot, meg is tarthatják a papírjaikat. Az összehangoltan eljáró személyek (Konzum PE Magántőkealap, Mészáros Lőrinc, Jászai Gellért Zoltán) megállapodtak abban, hogy amennyiben a 90 százalékot elérő, vagy azt meghaladó befolyást szereznek a Konzumban, akkor nem gyakorolnak vételi jogot azokra a részvényekre, amelyek nem kerültek a birtokukba. Ettől függetlenül, ha a befolyásuk eléri a 90 százalékot, akkor a 90 százalékos befolyás megszerzésének közzétételét követő 90 napon belül fennmaradó részvényesek papírjait is kötelesek megvenni, ha azok a részvényesek azt írásban kérik.Egyelőre nincs szó arról, hogy a Konzum részvényeit kivezetnék a tőzsdéről, még 90 százalék feletti befolyás megszerzésekor sem szorítják ki a nagytulajdonosok a kisbefektetőket, vagyis a kötelező ajánlatot követően akár minden maradhat úgy, mint ahogy eddig volt. Érdekes kérdés, hogy hogyan reagálnak a kisbefektetők, hiszen sokan közülük vélhetően az ajánlati árnál jóval olcsóbban vásárolták a papírokat, és most megtehetik, hogy kiszállnak (már csak azért is, mert sokakat megijeszthet az aktuális árnál jóval alacsonyabb ajánlati ár), ennek azonban az elmúlt napok árfolyam-emelkedése és hírfolyama fényében kis valószínűséget adunk, elvileg a technikai jellegű ajánlattételnek nem kellene hatással lennie sem a piaci árfolyamra, sem a Konzum befektetői megítélésére.