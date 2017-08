Ukrajnában terjeszkedik a MET csoport

A MET számára logikus lépés volt Ukrajnában megjelenni, hiszen a csoport is jelen van azokon a (például magyar és szlovák) piacokon, ahonnan Ukrajna földgázt vásárol. Sok a kapcsolódási pont és a kiaknázatlan lehetőség, ugyanakkor a meglévő kockázatok kezelésére is fel kell készülni. (...) A helyi cég alapítása és a helyi engedély megszerzése két technikai feltétel volt, a többi most már szerződés és ár kérdése. További üzleti lehetőségként tekintünk az ország hatalmas tárolói és tranzitpotenciáljára is

A földgáz-, áram- és kőolajpiacokon is aktív európai energiakereskedő társaság már évek óta jelen van az ukrán piacon, határponti értékesítést végez az ukrán-magyar, illetve az ukrán-szlovák országhatáron, és kvalifikált partnere a Naftogaz ukrán állami cégnek.Ukrajna földgázpiaca több szemepontból is érdekes lehet a MET csoport számára: az ország egész Európában a legnagyobb gáztárolói kapacitással bír, amely jelentős felvevőpiacnak is számít. Igen magas a földgázfogyasztás, bár a gazdasági válságnak és az elmúlt évek geopolitikai konfliktusainak hatására csökkent valamelyest. Nagy a hazai gázkitermelés is, az ország területén pedig óriási mennyiségű földgáz áramlik át. A piacot ugyanakkor állandó átalakulás jellemzi, a gázbeszerzési források és útvonalak gyökeresen megváltoztak. Ukrajna 2016 óta már csak nyugati forrásokból szerez be földgázt, és az energiapiaci szabályozást is a Nyugat-Európához való közeledéshez igazítja.- fogalmazott Szaniszló Attila, a MET Ukrajna tulajdonosi képviselője a társaság közleményében.