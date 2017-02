Unalmas az iPhone? Mégis rekordot döntöttek az eladások

78 millió iPhone

az iPhone 7 Plus iránt a várakozásokat felülmúló volt a kereslet

Beváltotta a szeptemberben piacra dobott új okostelefon, az iPhone 7 a hozzá fűzött reményeket: három csökkenő negyedév után a negyedik negyedévben ismét több iPhone-t tudott eladni az Apple az egy évvel korábbi szinthez képest - derült ki a cég negyedéves gyorsjelentéséből. 78,29 millió okostelefont adott el a társaság a szezonálisan erős karácsonyi negyedévben, ami minimálisan meghaladta az elemzői várakozásokat.Az eredményeket bemutató konferenciahíváson az Apple vezérigazgatója, Tim Cook elmondta, hogy különösen a nagyméretű iPhone,és az értékesítésekben a becsültnél nagyobb lett a súlya. Mivel a nagyobb telefon drágább is, így az okostelefonok átlagos értékesítési ára a negyedévben 695 dollárra emelkedett a szeptemberi 619 dollárról.

Az Apple húzóterméke az iPhone, így az, hogy mi történik az okostelefonok piacán, alapvetően befolyásolja az egész cég teljesítményét. Ebből a szempontból rossz hír, hogy a nagy növekedési potenciállal kecsegtető kínai piacon a helyi gyártók, mint a Huawei erős versenye miatt egyre inkább háttérbe szorul az Apple, ami pedig a bevételek alakulásán is nyomot hagy. A negyedik negyedévben 12 százalékkal esett az Apple bevétele Kínában az előző év azonos időszakához viszonyítva.

a szolgáltatások divízió bevétele megközelítőleg a Facebook negyedéves bevételével megegyezik.

A többi termék közül a Macintosh számítógépek értékesítései új csúcsot döntöttek az októberben bemutatott új modelleknek köszönhetően, viszont iPadből 22 százalékkal kevesebbet adott el az Apple, mint egy évvel korábban. A szoftverek és szolgáltatások divízió már a második legfontosabb üzletág lett az Apple-nél a bevétel tekintetében, olyan üzletágak tartoznak alá, mint az App Store alkalmazásbolt, az Apple Music zeneszolgáltatás, a cloud szolgáltatások, a mesterséges intelligencia, vagy a kiterjesztett valóság. Hogy kontextusba helyezzük,

A profit még mindig csökken

a profitráták romlottak és mind a működési eredmény, mind a nettó eredmény csökkent a negyedévben az Apple-nél.

Miután az iPhone értékesítések kismértékben felülmúlták az elemzői konszenzust, így a bevétel és eredmény szintjén is minimális pozitív meglepetést okozott a társaság. A bevételek ismét emelkedtek, amire idén először volt példa (év/év alapon), viszont

Az egy részvényre jutó eredmény centre pontosan megegyezett a 2015 negyedik negyedévi értékkel, annak ellenére, hogy a nettó profit csökkent. Ez annak köszönhető, hogy a saját részvény vásárlások miatt csökkenő részvényszám felfelé segíti az egy részvényre jutó eredményt.

Az iPhone 7 még húzhatja a bevételeket

A bevételnövekedés nem csak átmeneti az Apple-nél, a folyó negyedévre is az egy évvel korábbinál magasabb bevételt jósol a menedzsment. Bár az elemzőknél valamelyest pesszimistább a vezetőség a növekedési kilátások tekintetében: 51,5 és 53,5 milliárd dollár között lehet a január-márciusi időszakban az Apple bevétele, ezzel szemben az elemzői konszenzus 53,79 milliárd dollár. De még a sáv alsó határa is magasabb, mint a 2016 első negyedévi szint (50,6 milliárd dollár).Az elemzők várakozásai szerint pedig a profitcsökkenés időszaka is véget érhet hamarosan a cégnél, a folyó negyedévre a nettó eredmény szintjén már növekedést várnak az elemzők év/év alapon.

Amerikának és Kínának szüksége van egymásra

Tim Cook szerint ez az iPhone 7-nek lesz köszönhető, és hiába csökkennek a kínai bevételek, hosszú távon optimista a menedzsment a kínai piacra. Még úgy is, hogy Donald Trump elnökké választásával az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok veszélybe kerültek.- kommentálta az Apple vezére.

A húzótermék, az iPhone eladásai már nem igazán tudnak növekedni, elemzők szerint semmi lélegzetelállítót nem produkált mostanában az Apple az új okostelefonokkal, ezért nem is lesz túl nagy a kísértés, hogy mindig megvegyük a legújabb készülékeket. A Barclays elemzője szerint az okostelefon-piac a termékéletciklusban lassan eléri az "érett piac" szintjét, ami a fogyasztási eszközöknél azt jelenti, hogy jellemzően a vásárlók már csak akkor cserélik le a készüléküket, amikor az elromlik, eltörik, vagy már nem futnak rajta az újabb alkalmazások, mert elavult lesz ahhoz.



Jelenleg a szolgáltatások üzletág a legdinamikusabban növekvő szegmens az Apple-nél, a legutóbbi negyedévben 18 százalékkal nőttek a divízió bevételei év/év alapon, amivel az Apple második legnagyobb üzletága lett. De nem látszik, hogy mi lenne az az új termék, ami átvenné az iPhone helyét a cégnél, mint a következő évek növekedésének biztosítéka.



Viszont az Apple mellett szól, hogy még mindig hatalmas, közel 250 milliárd dolláros készpénzállományon ül, amiből bármikor akvirálhat. A részvényesi készpénz-visszajuttatás sem utolsó, osztalékot fizet (negyedévente 57 centet, ami 1,8 százalékos éves osztalékhozamnak felel meg) és saját részvényeket vásárol.

Árfolyamreakció

A negyedéves eredményeket jól fogadták a befektetők még úgy is, hogy a menedzsment konzervatív várakozásokat fogalmazott meg a folyó negyedévre: az Apple részvényeinek árfolyama 3 százalékot emelkedett a zárás utáni kereskedésben.

Árazás

Az Apple részvényei nem drágák a technológiai papírokhoz viszonyítva, viszont nem is várnak komoly profitnövekedést az elemzők a következő évekre.