Változások a távhőszámlában

A vezérigazgató szerint a fővárosnak, a kerületeknek, a Főtávnak és a BERT-nek azon kell dolgoznia, hogy bővüljön a távhőt használók köre, már csak azért is, mert ez segíti a légszennyezettség csökkentését is. Ausztria és Csehország is például szolgálhat ez ügyben. A Főtáv nemrégiben jelentette be, hogy a budapesti belvárost, az ottani fővárosi intézményeket is bevonják a távhőellátásba, amiben szerepet játszhatott, hogy a BERT jelentős kedvezményt adott az új fogyasztóknak.A BERT vezetője az interjúban azt is elmondta, az átlagosnál hidegebb idei télen körülbelül tíz százalékkal fogyaszthattak több hőt a távhőfelhasználók, mint korábban.