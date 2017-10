Váratlan vereséget szenvedett a megújuló energia Ausztráliában

A klímaváltozás és az ellátásbiztonság szempontjainak viszonyáról a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián bővebben is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

A most elutasított CET terv mérföldkőnek tekinthető, pontosabban lett volna tekinthető az ausztrál villamos energia piac számára - fogalmazott korábban a terv kidolgozását vezető Alan Finkel. A terv arra kötelezte volna a villamos energia társaságokat, hogy az áram egy bizonyos százalékát alacsony emissziós technológiákkal, például megújuló energiaforrásokkal vagy földgázzal állítsák elő. A megújulók megbízhatóságával és rendelkezésre állásával kapcsolatos elhúzódó vitát követően azonban a kormány visszatáncolt a tervezettől, amelynek félelmei szerint a CET a fogyasztói árak emelkedését idézte volna elő.A kormány szerint az ehelyett elfogadott NEG keretében is biztosítható azonban, hogy az üvegházgáz-kibocsátás a 2005-ös szinthez képest 26-28 százalékkal mérséklődjön 2030-ig, amint azt Ausztrália a Párizsi Klímaegyezmény értelmében vállalta. Az ehhez szükséges energiahatékonyság-javulást egy úgynevezett energiaintenzitás-kalkulátorral monitorozza, és szükség esetén ki is kényszeríti majd a helyi piacfelügyelet.Az energiabiztonsági szempont kiemelt fontosságát egyetlen ország esetében sem kell magyarázni, jelentőségét Ausztráliában pedig tovább fokozta, hogy 2016-ban egy éjszaka Dél-Ausztrália teljes villamos energia ellátása kiesett.A NEC kötelezően előírja, hogy a termelés egy részét a stabilan rendelkezésre energiaforrásokkal kell teljesíteni - mint szén, gáz, vízenergia, energiatároló rendszerek. A döntés alapján pedig a megújuló energia támogatásai és kedvezményei is alaposan meg lesznek nyirbálva, miután a kormány érvelése szerint ezek a technológiák már elég versenyképesek a szabadpiacon is.Az ellenzéki Munkáspárt azzal vádolja a kormányt, hogy az "elkötelezett a megújuló energia elpusztítása mellett", és évtizedekre meggátolhatja a megújulók ausztráliai elterjedését. Szerintük Ausztrália villamos energia ellátásának legalább 50 százalékban megújuló alapon kellene megvalósulnia 2030-ban. Dél-Ausztrália miniszterelnöke, Jay Weatherill "a szénipar komplett győzelmének" nevezte a történteket.