Váratlan magyar lépés miatt borulhat a nemzetközi gázprojekt

Váratlan magyar lépés miatt borulhat a nemzetközi gázvezeték projekt

a bolgár-román-magyar-osztrák (BRUA) vezeték egyetlen gazdaságilag életképes része a létező román-magyar interkonnektor, amelynek jelenlegi, 4,4 milliárd köbméter/éves kapacitását 5,26 milliárd köbméterre bővítenék. Ezért a magyar-román összeköttetésre - és csak arra - vonatkozó open season eljárás lefolytatása érdekében az FGSZ felvette a kapcsolatot a román Transgaz hálózatüzemeltetővel is.

Meg sem épül?

Mindez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy a földgáz Ausztriába már nem jutna el, ami már csak azért is érdekes fejlemény lenne, mert a megvalósítást célzó román-magyar-osztrák (ROHUAT) projektet az utóbbi három évében Ausztria koordinálta. Sőt, a szakportál által megszólaltatott, az ügyhöz közel álló forrás szerint az új fejlemények magát a projekt megvalósulását is bizonytalanná teszik.

Az FGSZ szerint a gázt, illetve annak egy részét Magyarország Szlovákia, Ukrajna, Szerbia vagy Horvátország felé exportálhatja tovább.

Az EU által szorgalmazott eredeti formájában a BRUA Bulgáriából az ausztriai Baumgartenig vezette volna, és már meglévő, illetve újonnan építendő vezetékszakaszokkal biztosított volna alternatív ellátást és új útvonalat, amely segítette volna a régiót az orosz gáztól való függetlenedésben.

Szelektív emlékeztető

Háttér A vertikális földgázfolyosó létrehozásáról tavaly szeptember 9-én Budapesten fogadtak el nyilatkozatot. Akkor

Amennyiben a földgáz a BRUA-n keresztül nem jut el Ausztriába, úgy vélhetően több, a fekete-tengeri gázt exportálni szándékozó vállalat, például az ExxonMobil vagy az OMV is kiszorulhat az üzletből. A pénteki fejlemények ugyanakkor az orosz Gazprom érdekeit nem sértik, amely a már meglévő infrastruktúra mellett az épülő, a Fekete-tengert átszelő TurkStream gázvezetéket is bevetheti európai piaci jelenléte erősítése érdekében. Ez utóbbi első, török piacot ellátó szakaszának építése már folyamatban van, és a második, tengeri szakasz megvalósítása is elkezdődött, amely a már meglévő bulgáriai infrastruktúrához kapcsolódhat majd. A vertikális földgázfolyosó létrehozásáról tavaly szeptember 9-én Budapesten fogadtak el nyilatkozatot. Akkor írták alá a bolgár-román-magyar-osztrák gázfolyosó 179 millió eurós támogatási szerződését a közép- és délkelet-európai földgáz-összeköttetések megteremtését és az energiabiztonság megerősítését célzó CESEC munkacsoport miniszteri ülésén. Akkor egyetértési megállapodás született Ukrajna, Románia, Bulgária és Görögország szállítási rendszerirányítói között a transz-balkáni földgázvezeték kétirányúsításáról is. A CESEC 2015. februárjában alakult, miután Oroszország leállította a Déli Áramlat projektet. A résztvevő országok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és az Európai Bizottság. Az együttműködés feladata összehangolni a határokon átnyúló energetikai projektek fejlesztését és végrehajtását.Amennyiben a földgáz a BRUA-n keresztül nem jut el Ausztriába, úgy vélhetően több, a fekete-tengeri gázt exportálni szándékozó vállalat, például az ExxonMobil vagy az OMV is kiszorulhat az üzletből. A pénteki fejlemények ugyanakkor az orosz Gazprom érdekeit nem sértik, amely a már meglévő infrastruktúra mellett az épülő, a Fekete-tengert átszelő TurkStream gázvezetéket is bevetheti európai piaci jelenléte erősítése érdekében. Ez utóbbi első, török piacot ellátó szakaszának építése már folyamatban van, és a második, tengeri szakasz megvalósítása is elkezdődött, amely a már meglévő bulgáriai infrastruktúrához kapcsolódhat majd.

Alaposan meglepte a magyar átviteli rendszerirányító, az FGSZ Földgázszállító Zrt. az európai gázpiacot pénteken, amikor bejelentette, hogy. Az open season eljárás keretében az érdeklődők még a tényleges beruházás megkezdése előtt megvásárolhatják a szállítóvezeték kapacitás használati jogát.Az FGSZ az értesülések szerint azzala lépést, hogySok idő ugyanakkor nincs, Románia és Magyarországfogadhatja el hivatalosan az új menetrendet - ha ezt elmulasztják, úgy az eljárás elölről kezdődhet. Amennyiben a román regulátor ANRE is elfogadja a tervezetet, a kereskedelemi üzem az eredetileg is tervezett 2022. október 1-i dátumon indulhat el az FGSZ szerint.A szlovák-magyar interkonnektor kapacitása 1,75 milliárd köbméter/év, az ukrán határösszeköttetésé 6,1 milliárd köbméter/év, a szerb interkonnektor 4,81, míg a horvát 2,62 milliárd köbméteres éves kapacitással rendelkezik.A ROHUAT projekt céljaa fekete-tengeri gázkészletek európai infrastruktúrával való összekötése által. Az eredeti tervek a vezetéken érkező gázt a nyugat-európai elosztó központokba szánták, a vezetékbe a tervek szerintésegyaránt betáplálható lenne földgáz, azonban Ausztria esetleges kiesésével nem csak a célcsoport módosulna, de az az új piacok. A memorandumot négy ország -- gázhálózatát működtető és kezelő vállalatok vezetői írták alá. Magyarországot az FGSZ képviselte. A román Transgaz korábbi, MTI által idézett közleménye szerint az emlékeztetőben a felek megerősítették szándékukat, hogy összekötik a négy ország gázhálózatát, és lehetővé teszik az energiaszállítást Görögországból az Európai Unió irányába Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül, biztosítva a kétirányú szállítás technikai feltételeit.Idén tavasszal egyébként egyszer mára ROHUAT kötelező open season eljárásának kezdetét. Amint azt korábban az FGSZ közölte, a 2017. március 8-án Budapesten megrendezett Rendszerhasználói Tájékoztató Nap során kapott visszajelzések alapján az érintett rendszerüzemeltetők (SNTGN Transgaz SA, FGSZ Zrt., valamint Gas Connect Austria GmbH), illetve szabályzó hatóságok (ANRE, Románia; MEKH, Magyarország; valamint E-Control, Ausztria) úgy határoztak, hogy open season eljárás néhány héttel később veszi kezdetét. Az akkori indoklás szerint a későbbi kezdési időpont a szerződéses és tarifális keretek további pontosítását szolgálja annak érdekében, hogy azok az open season eljárás számára stabilabb alapot biztosítsanak.A témában megkerestük az FGSZ-t is, amint válaszolnak megkeresésünkre, ismertetjük a társaság álláspontját.