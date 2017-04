Véget érhet a felvásárlási csata a Richter partnerénél

Véget érhet az árháború a Stada felvásárlása körül

A Bain Capital és a Cinven együttes ajánlata 5,32 milliárd euróra értékeli a céget

Az igazgatóság támogatja az ajánlatot

Véget érhet a felvásárlási csata

Úgy tűnik véget érhet a hónapok óta tartó felvásárlási csata a Richter egyik partnerénél, a Stadánál, amely ma bejelentette, hogy támogatja két magántőke társaság, a Bain Capital és a Cinven együttes ajánlatát.A befektetők részvényenként 65,28 eurót, és további 0,72 eurót osztalékként, tehát összesen részvényenként 66 eurót fizetnének a Stadáért. Ez az ajánlat egyébként összesen 5,32 milliárd euróra értékeli a 122 éves német gyógyszeripari vállalatot. A szerződés egy teljeskörű védelmi intézkedést is tartalmaz, mely alapján az új tulajdonosok még további 4 évig nem változtatnak a vállalat jelenlegi stratégiáján és szervezeti felépítésén. Következő lépésként az igazgatóság a részvényesek elé terjeszti az ajánlatot, amelyet a jogszabályok alapján hat hetük van elfogadni.A Stada árfolyama a bejelentésre 11 százalékot emelkedett, ezzel jelenleg 64,7 euró környékén állnak a papírok. Az árháború egyébként alaposan felhajtotta a német gyógyszergyártó árfolyamát. A Stada csak az idén 31, az elmúlt egy évben pedig 77 százalékot emelkedett.

Előzmények

A Richter partnere

A Stada még február 13-án jelentette be, hogy két cég, a Cinven és az Advent is érdeklődik irántuk, akkor még részvényenként 56 eurós felvásárlási árról szóltak a hírek. Innen kezdve pörögtek fel az események, ugyanis a Stada február 16-án jelezte, hogy egy harmadik meg nem nevezett fél is beszállt a licitbe, amely 58 eurót adna a Stada részvényeiért. A történetnek azonban itt még nem volt vége, ugyanis a múlt hónapban az Advent és a Permira egyesítette az erőit, és 4,8 milliárd eurót ajánlottak a gyógyszeripari cégért, amit akkor még nem támogatott a vállalat igazgatósága.A Stadnánál kirajzolódó felvásárlási csatának magyar vonatkozása is van, a Stada és a Richter bioszimilirás termékek fejlesztésében működik együtt. Korábban az együttműködés megkötésekor a Richter vezérigazgatója, Bogsch Erik nyilatkozott úgy, hogy a "A STADA-ban egy kiváló, magas színvonalú partnerre találtunk, amely mind a generikus, mind a bioszimiláris termékcsoportok fejlesztése és forgalmazása során szerzett szakértelmével és megalapozott piaci jelenlétével hozzájárul a Richter hosszú távú stratégiájának megvalósításához." A Stadával a Richter jelenleg két különálló licenc és együttműködési szerződéssel rendelkezik két bioszimiláris termék fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Másrészt pedig akár a Richter árfolyamát is felfelé húzhatja, hogy az egyik közeli szektortársánál felvásárlási csata zajlik