Veszélybe kerülhet egy atomerőmű működése a szomszédban

A szlovákiai bohunicei V2 atomerőmű elégedetlen üzemeltetői október végén tömegesen nyújtották be felmondásaikat, miután az erőművet üzemeltető szlovák villamos művek képviselőivel nem született megállapodás a kívánt 30 százalékos fizetésemelésről.A pozsonyi Pravda Slovak Spectator által ismertetett értesülései szerint összességében 33 operátor, köztük a blokkvezérlő termek operátorai hagyhatják el az atomerőművet. Ennek pedig jelentős negatív hatása lenne az erőmű működésére, amely így a jövé év elejétől súlyos problémákkal nézhet szembe a tömeges felmondás eredményeképpen.Az operátorok pótlása már csak azért is nehézségekkel járhat, mert csak többéves tanulást és vizsgát követően ülhetnek be a kontroll helyiségekbe. A távozó munkaerőnek az ország másik, - szintén az SE által irányított - mochovcei atomerőművéből történő pótlása pedig azért nem jöhet szóba, mert a két erőmű irányító központja eltér egymástól.Másrészt, éppen az előbbi ok, vagyis munkakörük speciális jellege miatt az operátoroknak szintén nem lesz egyszerű új munkahelyet találniuk. Ez pedig a megegyezés esélyét növeli, ahogyan az is, hogy a Pravda átal megszólaltatott forrás szerint a munkavállalók fő célja inkább a nyomásgyakorlás lehet, mintsem munkahelyük elhagyása.A problémák a 2017 év elejétől érvényes kollektív szerződés szakszervezet általi aláírásakor kezdődtek, amit ugyanakkor az irányító személyzet képviselői nem szignáltak. A megállapodás a korábbihoz képest csökkentette a nyugdíjjuttatást és az egyszeri éves bónuszt is. Ezzel együtt az SE-nél furcsállják a 30 százalékos béremelési igényt, mive az operátorok 2000-3000 eurós havi fizetése 2,5-3,7-szerese a szlovákiai átlagnak. Az SE tavaly 81 millió eurót kötött bérekre, az emelés 300 ezer euróval növelné ezt a költséget.