Veszélyben a vaníliafagyi - Van, ahol már nem is lehet kapni

az élelmiszerekben és kozmetikumokban használt vanília-ízesítés mindössze 1 százaléka származik valódi vaníliából.

A világ legnagyobb vaníliatermelőjét, Madagaszkárt egy súlyos vihar tarolta le idén, ami a vaníliatermelést durván visszavetette, megnehezítve a beszerzést azoknak a cégeknek, amelyek alapanyagként használják fel. Aki pedig még hozzájut vaníliához, az is csak drágán. A vanília árfolyama soha nem látott magasságba emelkedett idén: volt, hogy kilogrammonként 600 dollárt kellett érte fizetni.Az egyik londoni felső kategóriás cukrászda, az Oppo, amely arról híres, hogy egészségesebb fagylaltokat készít kókuszolaj és stevia levél felhasználásával, arra panaszkodik, hogy a legnagyobb beszállítója több mint a tízszeresére emelte a ciklon után a vaníliakivonat árát, ezzel pedig megduplázódott a cukrászdában a vaníliafagyi előállítási költsége. De van egy olyan londoni cukrászda, amelyik pedig le is állította a vaníliafagylalt árusítását és csak reménykedik benne, hogy idén újra felkerülhet a kínálatra. A Mövenpick jégkrémért felelő Nestlé pedig kénytelen volt az árát, Svájcban 2,5 százalékkal kér többet értük.A vanília évek óta drágult, miután a nagy élelmiszeripari cégek kereslete megugrott iránta, ahogy elkezdték visszaszorítani a szintetikus alapanyagokat. A márciusban Afrika partjainál pusztító Enawo-ciklon pont egy olyan időszakban csapott le, amikor a helyi középosztály spekulatív céllal tartott készletei egyébként is megszorították a piacot.Aggasztó a vaníliapiac helyzete, de azért nincs dráma, az igazsághoz hozzátartozik, hogyA vanilinmolekula, ami az ízt adja, és ami megtalálható a vaníliababban, ugyanúgy kinyerhető például kőolajból, kőszénből, fából, rizskorpából és szegfűszegolajból is.Madagaszkár a legnagyobb vaníliatermelő, a világon kitermelt mennyiség közel felét adja. Indonézia, Mexikó, Pápua Új-Guinea szintén termelők, de nem tudják ellentételezni a madagaszkári termeléskiesést. A kereskedők pedig rendszerint csak kis készlettel dolgoznak, akkor vásárolnak, amikor vevőt találnak rá. A vaníliatermelők természetesen reagálnak a magas árakra azzal, hogy több növényt ültetnek, de idő kell ahhoz, hogy ez a kitermelt mennyiségben is érződjön.