Vészjelzést küldött az Északi-sarkról a klímaváltozás

Az orosz Christophe de Margerie nevű teherszállító óceánjáró lett az első kereskedelmi forgalmat bonyolító hajó, amelyik jégtörő segítsége nélkül képes volt áthaladni a sarkvidéken, ezáltal közel harmadával rövidebb idő alatt teljesítette küldetését, mint amit a Szuezi-csatornán átvezető szokásos útvonal lehetővé tett volna. A 4060 kilométeres úgynevezett északi-tengeri útvonalat (NSR) a hajó mindössze 6 nap 12 óra és 15 perc alatt teljesítette, míg a teljes utat 19 nap alatt tette meg.

Forrás: Sovcomflot

2017 márciusában azonban a jég kiterjedése zsinórban harmadik éve rekord alacsony értéket mutatott az Egyesült Államok hó- és jég adatközpontja szerint.

Sovcomflot (SCF Group) tulajdonában álló tanker ugyanakkor nem szokványos teherszállító hajó, hiszen akár 2,1 méter vastagságú jégtáblákon is képes áthaladni, így a Christophe de Margerie a világ első és pillanatnyilag egyetlen olyan LNG-szállító teherhajója, amely jégtörő képességekkel is rendelkezik. A tankerbe a modern, nukleáris meghajtású jégtörőkhöz hasonló 45 megawattos hajtómű rendszert építettek. A márciusban forgalomba állt hajót kifejezetten a Yamal LNG-projekt megvalósítása érdekében rendelte meg a Sovcomflot azért, hogy egész évben képes legyen LNG-szállítmányok bonyolítására a Kara-tenger és az Obi-öböl nehéz, jeges körülményei közepette is.A sarki jég változása normális éves ciklust követ, amelyben tavasszal és nyáron olvad, télen pedig ismét gyarapodik a jégpéncél. Miután azonban a felmelegedés a globális átlagnál kétszer gyorsabb a sarkvidéken, az elmúlt években már az eddig az évszakok változása által nem érintett régebbi jégrétegek is olvadásnak indultak, így az északi-sarki jég a korábbi évtizedekben nem tapasztalt zsugorodást mutat. A ciklusból fakadóan az északi-sarki jég kiterjedése rendszerint február végére, március elejére éri el maximumát.A fenti okok miatt az Északi-sark jegének zömét már egyévesnél fiatalabb jég alkotja, ami értelemszerűen jóval vékonyabb, mint a régi jégpáncél. Az intenzív olvadás következtében a jég vastagsága már a téli hónapokban sem igen haladja meg a két métert.A globális kereskedelemnek mindenesetre kedvez a sarki jég eltűnése. Az északi-tengeri útvonal megnyitásával és a jóval hosszabb déltengeri útvonalak kiváltásával a jelenség több százezer dollárt takarít meg a hajótársaságoknak. Az orosz sarki partvidék jég alól való felszabadulása új, rövidebb kereskedelmi útvonalakat nyit a növekvő olaj- és gázéhségű ázsiai piacok - Japán, Kína és Dél-Korea felé is, de a haditengerészeti operációk lehetőségét is növeli. A tengeri forgalom erősödése a továbbra is nehéz környezetben új kockázatokat is teremt, hiszen ilyen körülmények között például egy olajszivárgás kárelhárítása szinte lehetetlen feladatot jelentene.

Forrás: MTI/EPA

A Christophe de Margerie A hajót a Total korábbi vezérigazgatója után nevezték el, aki kulcsszerepet játszott a Yamal LNG projekt megvalósításában, emellett az orosz hajótársaság közleménye szerint általánosságban is "jelentősen hozzájárult" az orosz-francia gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez is. A névadást különös fényben tünteti fel, hogy az akkor 63 éves Christophe de Margerie 2014-es halálát egy hókotró okozta, miután a Total-vezért szállító repülőgép egy moszkvai repülőtéren felszállás közben egy részeg vezető által irányított hókotróval ütközött.

A jelenség ijesztő gyorsaságát az is jelzi, hogy a Christophe de Margerie által megtett útra még akár csak 10-12 évvel ezelőtt sem gondolt volna senki reális lehetőségként.

Idén már a második Az idei év már hozott egy rekordot az északi-sarki hajózás tekintetében. A finn MSV Nordica nevű jégtörő július 29-én fejezte be az északnyugati átjárón keresztül vezető 24 napos útját, egy nappal korábban, mint a "régi", 2008-ban felállított rekord. Az átjáró végighajózására irányuló első híres, 1845-ös Franklin-féle expedíciónak még a sarki óceánt sem sikerült elérnie, a két hajó pedig már a Kanada és Grönland közötti szigetek között örökre elakadt, egyetlen túlélőt sem hagyva maga után. Pedig az utat a nyári hónapokra időzítették, a hajók májusban indultak útjukra. Végül körülbelül hat évtizeddel később egy norvég expedíciónak sikerült a küldetést teljesítenie.

Bár az északi útvonal hajózására a korábbi években is volt lehetőség a nyári időszakban, a tankereknek korábban kizárólag masszív, jellemzően orosz építésű, atommeghajtású jégtörők segítségével sikerült átkelniük a veszélyes északi vizeken. A sarki vizek hajózhatósága évek óta javul, noha a körülmények továbbra sem nevezhetők könnyűnek. Mindenesetre az orosz állami nukleáris energetikai óriás speciális egysége, a Roszatomflot korábban arról számolt be, hogy az atommeghajtású jégtörői iránti kereslet megduplázódott 2015 és 2016 között. A ciprusi zászló alatt üzemelő Christophe de Margerie, és a jövőben épülő hasonló hajók azonban immáron jégtörői asszisztencia nélkül is képesek lesznek erre, nem csupán a nyári hónapokban, hanem egyre inkább egész évben.A NASA és számos, a klímaváltozás várható hatásait modellező előrejelzés szerint várhatóan már a 21. század vége előtt jégmentessé válhat a sarkvidék - legalább az év egy részében. Bizonyos modellek szerint ez már a század közepére bekövetkezik, ami várhatóan közvetlen hatással lesz a globális időjárási mintázatokra is.Természetesen nem csak Oroszország igyekszik kiaknázni az új utak nyílásából következő előnyöket. A kínai Huelong (magyarul Hósárkány) nevű jégtörő a sarkvidék körülhajózására indult júliusban, amit kínai hajó korábban még nem tett meg. A hivatalosan nyolcadik, 83 naposra tervezett kínai sarkvidéki expedíciónak az út teljesítésén kívül kiterjedt tudományos kutatási feladatai is vannak, a geológiai adatok gyűjtésétől az óceánok savasodásának vizsgálatáig.