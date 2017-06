Viccnek hittük, de egyre komolyabb - Trump valóra válthatja őrült tervét

Viccnek hittük, de egyre komolyabb: felépülhet Trump fala

Valami unikális dolgon gondolkodunk, a déli határról beszélünk. Egy csomó nap, egy csomó hőség. Azt fontolgatjuk, hogy a falat napelemes falként építjük fel, így az energiát termel és saját magáért fizet. Így Mexikónak is sokkal kevesebb pénzt kell fizetnie, ami jó. Nem?

Minél magasabbra épül a fal, annál értékesebb lesz; elég jó ötlet, nem igaz? Az enyém volt.

Donald Trump választási kampányának egyike volt, hogy egy közel 2000 mérföldes,annak érdekében, hogy megakadályozza az Egyesült Államokba irányuló bevándorlást. Az elnök csütörtökön először beszélt arról a nyilvánosság előtt, hogy a beígért. A Politico értesülései szerint korábban Trump egy, a kongresszus republikánus tagjaival a Fehér Házban tartott megbeszélésen vetette fel a napelemekkel kapcsolatos tervét. A kongresszusi tagok értesülések szerint hűvösen fogadták Trump tervét, a képviselők pártállástól függetlenül elsősorban a projekt hasznosságát és várható költségeit firtatták. Mexikó a kezdetektől elzárkózott attól, hogy bármilyen új fal felhúzásának költségeihez hozzájáruljon. fogalmazott Trump egy iowai kampányeseményen a Bloomberg beszámolója szerint, azt is elmondva, hogy az Egyesült Államok jelentős forrásokat áldoz a fal megtervezésére.- mondta az elnök.Amikor Trump republikánus képviselők előtt felvetette a tervet, részben azzal érvelt, hogy a megtermelt villamos energia segíthet mérsékelni magának a falnak a megépítési költségeit is. Mexikó a kezdetektől elzárkózott attól, hogy bármilyen új fal felhúzásának költségeihez hozzájáruljon.Donald Trump első egész évest irányoz elő a mexikói határ új falszakaszaira és a régi kerítés felújítására. Az, bár számos szakértő szerint ez már a jelenlegi költségekkel számolva islenne.

Forrás: Gleason Partners LLC

A napelemek telepítésével foglalkozó oregoni Elemental Energy úgy számolt, hogy a falat mintegy tíz láb, vagyis körülbelül háromméteres magasságban borítanák a panelek, amelyek így összességében naponta 7,28 gigawattóra villamos energiát tudnának előállítani.

A társaság fix (30 fokos) szögben és irányban rögzített panelekkel kalkulált, ami ugyan jóval kisebb hatékonyságú, azonban jóval olcsóbb is, mint a ma már szintén elérhető napot követő rendszerek.

A körülbelül 2 méter magas/hosszú panelek 72 cellát tartalmaznának.

A cég számításai szerint - a panelek öt sorban való elhelyezését feltételezve - a határ teljes szakaszára körülbelül 4 061 538 darabot lehetne elhelyezni.

Noha Trump szerint a fal akár 40-50 láb, vagyis 12-15 méter magas is lehetne, a cég által kalkulált rendszer egy mindössze körülbelül 3 méter szélességben húzódna a határ teljes hosszában.

Az egyes modulok 350 wattos névleges kapacitásával számolva a fal teljesítménye összességében mintegy 1,4 gigawatt lenne.

Mennyi az annyi?

Megtérülés? Inkább hagyjuk

Természetesen a telepíthető napelem-rendszer kapacitása, ahogyan egyéb technikai paraméterei is nagyrészt a fal méretétől, alakjától és elhelyezkedésétől függenek, néhány cég azonban máris kalkulációkat készített arról, hogy mennyi villamos energiát lenne képes előállítani Trump napelemes fala.A Business Insider által ismertetett számítások alapján a rendszer naponta 7,28, évente pedig mintegy 2657,2 gigawattóra áramot termelhetne. Így, körülbelül 40 dollár/megawattórás átvételi tarifát feltételezve (a közműcégek áramátvételi szerződései alapján) éves szinten hozzávetőleg 106 millió dolláros bevételt hozhat évente a falra talapített napelem-rendszer.Más elemzések ennél is nagyobb lehetséges kapacitás értékekre jutottak. A Generate Capital például évente 6600 gigawattóra, Adam Siegel tiszta energetikai tanácsadó szerint pedig 8431 gigawattóra villamos energia előállítására is képesnek tartaná a falat. A Gleason Partners pedig még 2017 elején az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának hivatalos tenderére nyújtott be olyan terveket, amelyek fotovoltaikus panelek telepítését is tartalmazták.Egy, a talajra telepített egyszerű rendszer bekerülési költsége wattonként 1 dollár körül alakulhat 2020-ban az USA energiaügyi minisztériuma szerint. Azonban a tekintélyes Massachusetts Institute of Technology (MIT) szerint a hivatal nem kalkulált olyan járulékos költségekkel, mint a távvezetékek kiépítése, a rendszert szabályozó digitális megoldások telepítése vagy az energiatárolás. Napjainkban ez az ár wattonként körülbeül 3 dollár a Berkeley szerint. Attól függően tehát, hogy melyik számmal kalkulálunk, a teljes, 1,4 gigawattos rendszer telepítési költsége 1,4 milliárd vagy 4,2 milliárd dollár körül alakulhat.Ezek az összegek azonban nem tartalmazzák a fal felépítésének és fenntartásának költségeit. Az arra vonatkozó becslések, hogy a 3200 kilométer meghaladó hosszúságú fal felépítése mennyibe is kerülhet, rendkívül széles sávban - 10 milliárd dollár és 2 ezer milliárd dollár között szóródnak. Belbiztonsági Minisztérium szerint a fal felépítése 21,6 milliárd dollárból megoldható. Ha ehhez hozzátesszük a napelemes rendszer telepítésének árát, akkor a végső számla valahol 23 milliárd és 25,8 milliárd dollár között alakulhat. Az áramtermelésből származó éves szinten 106 millió dolláros várható bevétellel kalkulálva kevesebb mint 217 év, de legfeljebb alig több mint 243 év alatt térülhet meg Donald Trump napelemes falának teljes költsége - egyebek mellett az amortizációval, valamint a működési környezet várhatóan alapvető átalakulásával sem számolva.