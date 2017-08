Vietnamban is legalizálhatják a Bitcoint

Ez az új innováció teljesen megváltoztatja az emberek életét. A lakosság 85 százaléka a bankrendszeren kívül éli az életét.

A bejelentés alapján a miniszterelnök, Nguyen Xuan Phuc már utasította is a központi bankot, a pénzügyminisztériumot és a közbiztonsági minisztériumot, hogy tanulmányozzák és dolgozzák ki a virtuális valuták szabályozásának jogi kereteit, aminek eredményeként már jövőre elfogadhatják a kriptopénzeket, mint hivatalos fizetőeszközt.A CoinTelegraph szerint a keretrendszer már 2018 augusztusában elkészülhet, azonban a folyamat implementálása 2018 végére fejeződhet be.Mindeközben a vietnami tisztviselők elkezdenek dolgozni egy adózási rendszeren, amely majd meghatározza, hogy a digitális valutákat használóknak hogyan kell majd adózniuk az ázsiai országban. Az adózási rendszer várhatóan 2019 júniusában kerül majd bevezetésre.A Coin Telegraph továbbá arról is beszámolt, hogy Vietnám mellett a Pápua Új-Guinea központi bankja is létrehozott egy tervezet a blockchain technológia intergárlásával kapcsolatban, csatlakozva a brit és a kanadai jegybankhoz, akik szintén kutatják a blockchain technológia leetséges felhasználási mójdait.- mondta a óceániai állam jegybankelnöke.