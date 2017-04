Vihar előtti csend? - 10 éve nem volt ilyen nyugalom a világban

Ahogy ilyenkor lenni szokott, a kockázatos eszközöket, így a részvényeket venni kezdték a befektetők, a francia CAC 40 értéke például több mint 4 százalékot emelkedett, míg az amerikai Nasdaq értéke új csúcsot döntött, a jó hangulatban pedig a piacok várható volatilitására vonatkozó várakozások tovább estek. Ezt az utóbbit méri a VIX-index, mely értéke tegnap 25 százalékot esett, amire napon belül összesen háromszor volt példa a történelemben.Ezzel pedig a félelemindexként is emlegetett VIX értéke jelenleg 10,84 pont, ami 2007 óta nem látott alacsony szintet jelent a volatilitásindexben. A VIX ezzel közel került ahhoz, hogy történelmi mélypontot állítson be, a 2008-as pénzügyi válság előtt 10 pont alatt is megfordult a mutató.A chicagói árutőzsde által kalkulált VIX index az S&P 500-ra kiírt opciókba árazott volatilitást méri, 20 pont feletti értékeknél szoktak ideges, nyugtalan piacról beszélni, ez alatt pedig túlzott nyugalomról. A VIX-re egyébként sok befektető kontraindikátorként tekint, tehát mikor a mutató értéke túl magas, akkor az jó beszállási pontot jelenthet, míg ha túl alacsony, akkor esés jöhet a részvénypiacokon.