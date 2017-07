Világrekordot döntött Mészáros Lőrinc, külföldön is a csodájára járnak

Hatalmasat ralizott az idén Mészáros Lőrinc két tőzsdei papírja

Most már a Bloombergen is arról cikkeznek, hogy mekkora emelkedést láthattunk

amely a világ legjobban teljesítő papírja volt idén.

Az elmúlt hónapokban mi is sokat írtunk az Opimusról és a Konzumról, melyek árfolyama akkor kezdett elszállni, mikor márciusban megjelentek az első hírek, hogy Mészáros Lőrinc jelentős részesedést szerzett a két vállalatban. Azóta többször is előfordult, hogy napi limittel emelkedtek a papírok, a Konzum például 3170 forint fölé is emelkedett , ami az jelenti,Igaz, azóta rendesen visszaestek a papírok, a Konzum aza forgalom azonban azóta is relatíve magas a két részvényben, a kisbefektetők azóta is aktívan trédelnek a két papírban, sőt most még a neves hírügynökség, a Bloomberg ingerküszöbét is elérte a hatalmas rali, és megemlékeztek a Konzumról, mint arról a részvényről,

Hát lehet, hogy okosabb vagyok Zuckerbergnél, nem gondolja?

A Bloomberg megjegyezte, hogy míg tavaly a Konzum bevételei 99 százalékkal estek, a cég rövid lejáratú adóssága meghétszereződött, és az alkalmazottak 86 százalékát elbocsátottak, addig idén már arról szólnak a hírek, hogy a Konzum részvényei, a világ legjobban teljesítő papírjaként több mint 50-szerezte az értékét, a piaci kapitalizációja pedig az elmúlt hetek nagy esését követően is 142 millió dollár (37 milliárd forint). A Bloomberg szűrése szerint a 16 ezer darab 100 millió dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú vállalatok részvényei közül a Konzum emelkedése volt a legnagyobb az idén.A hírügynökség még azt a legendássá vált idézetet is kiemeli, mikor Mészáros Lőrinctől megkérdezték, hogy mi állhat a már-már mesébe illő meggazdagodása mögött, hiszen még a Facebook alapítója, Marck Zuckerberg sem tudta ilyen ütemben növelni vagyonát, mire az felelte: