Villám és mennydörgés! - Megérkezett a régóta várt piaci vihar?

Trump ígéreteire ugrott a piac

Az elmúlt hónapokban döntően Donald Trump frissen megválasztott amerikai elnök gazdaságpolitikája mozgatta meg a piaci szereplők fantáziáját, és fűtötte a Trump-ralit. Amikor az elnök rendkívüli adóterveiről vagy nagyszabású beruházási programjáról beszélt, igazából semmi konkrétumot nem mondott, a befektetők mégis lecsaptak ezekre az ígéretekre és hittek abban, hogy ezek a nagy tervek könnyedén megvalósulnak. A piaci szereplők optimizmus pedig felfelé hajtotta az amerikai tőzsdéket, amelyek időről-időre újabb történelmi csúcsokat állítottak be.

A piacok és a befektetők egy csütörtöki képviselőházi szavazás miatt lettek idegesebbek. Donald Trump egy keddi zárt ajtók mögötti beszélgetésen figyelmeztette a képviselőházi republikánusokat: ha nem szavazzák meg csütörtökön az új egészségügyi törvénytervezetet, akkor 2018-ban elveszíthetik helyüket a törvényhozásban. Sokak szerint ez igencsak kétségbeesett húzás volt a részéről. Az elnök kemény üzenete azok után érkezett, hogy a republikánus párt vezetői számos módosítást hajtottak végre az eredeti javaslaton annak érdekében, hogy a még bizonytalan képviselőket meggyőzzék saját pártjukban. A zárt ajtók mögött zajló beszélgetésről kiszivárgott információk szerint Trump egyszerűen csak felszólította a döntéshozókat, hogy szavazzák meg a javaslatot, részleteket nem közölt és kérdéseket sem tehettek fel neki. Hétfő délután azonban még úgy tűnt, hogy nem lesz meg a képviselőházban a javaslat elfogadásához szükséges 216 szavazat és akkor még a szenátusi szavazásról nem is beszéltünk.



Az idő sürgeti a republikánus döntéshozókat és lehet, hogy végül átmegy ez a tervezet a módosításoknak köszönhetően, azonban ez az ügy is rávilágít arra, hogy Donald Trump párton belüli támogatottsága nem teljeskörű, ez pedig akadályokat gördíthet a későbbi intézkedései elé is. Tulajdonképpen ez az új amerikai elnök első igazi törvényhozási próbája, a piacok ezért szentelnek óriási figyelmet ennek a szavazásnak.

Egyre pesszimistábbak a profik

most legalább öt százalékos korrekciót jelez előre, de szerinte elképzelhető, hogy ennél sokkal rosszabbal szembesülhetünk a következő időszakban.

Mit mutat a technikai kép?

A legfrissebb fejlemények viszont azt mutatják, hogy a Trump által beharangozott gazdaságélénkítő lépések megvalósítása mégsem lesz annyira egyszerű feladat, így többen már egy nagyobb léptékű korrekciót vizionálnak a részvénypiacokon. Az elmúlt napokban nagyobb eséseket már láthattunk is, amelyek hátterében döntően az alábbiak állhattak:Az elsődleges kiváltó ok az volt, hogy a befektetők elkezdték kétségbe vonni, hogy sikerül-e Donald Trumpnak keresztülvinnie a gazdaságélénkítő csomagját. Az új amerikai kormányzat adócsökkentési tervei ugyanis csakis az egészségügyi reformcsomag elfogadása után valósulhatnak meg, az egészségügyi tervezetet viszont nem támogatja minden republikánus törvényhozó, így az új adócsomag összeállítása emiatt késni fog. Ennek következtében pedig azok a cégek és háztartások, akik elkezdték költeni azt a pénzt, amit Trump adócsökkentésén remélnek megspórolni majd természetesen csalódás érte.A másik meghatározó kiváltó ok a kiterjedt esés mögött, az amerikai bankok napok óta tartó gyenge teljesítménye lehet. Ugyan a Fed múlt hét csütörtökön a várakozások szerint megemelte irányadó rátáját, de egyúttal utalt arra is, hogy nem kíván gyorsítana a kamatemelési ciklusán, ahogy azt sokan várták. A bankok jövedelmezőségének viszont a magasabb kamatok kedveznek, ezért a befektetők most elfordultak a bankpapíroktól. Persze azt azért érdemes hozzátenni, hogy ez egy elég közvetett ok, a bankpapírok esésének hátterében inkább az állhat, hogy a befektetők elkezdték ütni azokat a szektorokat, amelyeket leginkább érzékenyek Trump politikájára.A Bank of America Merrill Lynch a múlt héten 165 alapkezelő körében végzett felmérést, a válaszadók véleménye alapján pedig 20 éve nem volt annyira túlértékelt az amerikai részvénypiac, mint most. Ennek kapcsán Michael Hartnett, a Merrill Lynch vezető befektetési stratégája egy levelében tájékoztatta az ügyfeleit a felmérés eredményeiről és külön megjegyezte, hogy az amerikai részvénypiac jelenleg a legtúlértékeltebb régió. Ezt megerősítette a felmérésnek az eszközosztály pozícionálásra vonatkozó része is, amelyből az látszott, hogy a legnagyobb tőkekivonás az amerikai piacot érintette, míg a fejlődő piacok élvezték a legnagyobb tőkebeáramlást.Dennis Gartman, aki a hedge fundokkal, bankokkal, részvényalapokkal, brókercégekkel is foglalkozó Gartman Letter-t szerkeszti és korábban a Chicago Board of Trade független tagja is volt,Gartman a CNBC-nek arról számolt be, hogy komolyan veszi ezt az esést és reméli, hogy maximum egy 5-7 százalékos korrekcióval állunk szemben.Gartman szerint a vállalati eredmények kilátása továbbra is erős maradt, ennek ellenére figyelmeztet, mivel a bikapiac végén a vállalati eredmények mindig erősek és addig nem lesznek rosszak, amíg egy gazdasági recesszióba nem lépünk. A rossz eredmények legalább egy negyedévvel késnek, de lehet, hogy egy fél évvel is elcsúszhatnak.A Trump-rali tényleg megérhetett a korrekcióra, ezt a grafikon is megerősítette már a tegnapi letörés előtt. Ugyanakkor a 2335-2340-es szint egy 38,2%-os Fibonacci korrekciós szint, illetve tavaly áprilistól nézve az emelkedő csúcsokat összekötő trendvonal is ebben a zónában nyújt támaszt az árfolyamnak. Így könnyen lehet, hogy rövid ideig ez a szint támaszt nyújt a korrekciónak, de amíg 2355 pont alatt tud maradni az érték, addig jó esély mutatkozik a további lemorzsolódásra, akár célba véve a 2300-2320 pontos zónát. Ugyanakkor a jelenlegi mozgások még nem jelentik automatikusan azt, hogy kialakult a hosszú távú csúcspont 2405-nél, pusztán egy egészséges korrekció fut végig a tőzsdéken, és akár újabb csúcstámadás jöhet majd.

A napos grafikonon jól látható az a felfelé menő ék alakzat január közepétől, amiből nagy erővel tört le az árfolyam a tegnapi kereskedésben, ráadásul egy szép fordulós gyertyával. Ez alapján jó esély mutatkozik arra, hogy további korrekció fusson végig a német DAX-indexen, melyben rövid távon a 11800-11850 pontos zóna támaszként funkcionálhat, és innen jöhet egy kis fellélegzés a 11950-12000 pontos zónáig, utána viszont újra délnek veheti az irányt a német tőzsde, célba véve a 11700, vagy akár a 11400-11500 pontos tartományt. Csak ezen tartományokból várnánk jelentős fordulatot.

Így itt is érdemes még szárazon tartani a puskaport, valószínűleg lesz még lehetőség akár jóval alacsonyabb áron is vásárolni.

Ha valaki megnézi a hetes grafikont, hasonló kulcsfordulós gyertya után zuhant be a BUX-index is, mint ahogy azt az OTP tette 3-4 héttel ezelőtt. Emellett egy emelkedő csatorna felső szára is útját állta az eufórikus emelkedésnek, így nem csoda, hogy a negatív reakció is jelentős. De ha a lehetséges támasz szintekre akarunk koncentrálni, akkor az első 31 500 pontnál van - itt húzódik az emelkedő csatorna alsó szára -, a következő szintek pedig 30 500-30 900-nál, illetve a korábbi 2007-es csúcsnál, ami 30 ezer pontnál húzódik. Nagyjából ennél a szintnél található a 200 napos mozgóátlag is. Mivel az RSI indikátorban elesett a 40-50-es zóna, ezért mindenképp nagyobb korrekcióval állunk szemben, amit mi sem bizonyít jobban, hogy már a felfelé mozgásokban is az 50-es szintnél elakad az emelkedés.