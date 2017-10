Visszatért minden idők leggyűlöltebb gumipapucsa

Őrült divat volt egykor a mindig is őrültciki Crocs gumipapucs

A márka most visszatért, egyenesen a divatvilág csúcsára

Ismerős még ez a papucs(-szandál)?

Forrás: Crocs

A Crocs őrült nagy divat volt szinte az egész világon, persze Magyarországon is, nagyjából fél évig, aztán ahogy jött, úgy el is múlt a varázs, gyorsan ciki lett a gumipapucs és azzal együtt a cég bevételei is összeestek, a Crocs masszívan veszteséges lett.

A cég részvényárfolyama is nagyot esett, 2007 októberben még 75 dollár felett forogtak a papírok, egy évvel később pedig már csak 90 centet adtak egy Crocs-részvényért, vagyis a Crocs 99 százalékot esett nagyjából egy év alatt.

Május közepe óta azonban megtáltosodott az árfolyam, azóta 64 százalékot emelkedett a Crocs, az előző évek veszteséges működése után az elemzők újra nyereségre számítanak, miközben a bevételek stabilizálódhatnak.

A feltámadást leginkább az új modellek szimbolizálják, a párizsi Balenciaga show modelljei Crocs platform gumipapucsokban vonultak fel , amikről a Balenciaga dizájnere, Demna Gvasalia azt mondta, hogy nagyon innovatívak, könnyűek, és mivel egy darabból állnak, ezért nemsokára akár otthon is kinyomtathatók lesznek egy 3D-nyomtatóval. Állítólag a közönség is lelkesedett az új cipőkért. Tényleg nagyon szépek!

Forrás: Crocs Instagram

Forrás: Crocs Instagram