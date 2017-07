Visszavennék az olaszok a németektől a Ducatit

Éleződik a felvásárlási csata a Ducati körül, a Benetton család is beszállt a licitháborúba

Sor kerülhet egy második körös aukcióra, ahová már csak a komoly vásárlókat hívják meg

Még év elején kaptak szárnyra a hírek, hogy Európa legnagyobb autógyártója, a Volkswagen fontolgatja az olasz Ducati motorgyártó vállalat értékesítését, a konszern stratégiai átszervezési programjának részeként, amibe még tavaly kezdett bele a vállalat.Azóta némileg felgyorsultak az események, több ajánlat is érkezett a motorgyártóra, most legutóbb például az olasz Benetton család befektetési cége, az Edizione Holding is beszállt a felvásárlási csatába, akik az ügyhöz közel álló forrás szerint 1,2 milliárd dollárra értékelték a vállalatot - adta hírül a Reuters.A forrás szerint a közeljövőben sor kerül egy második körös aukcióra, ahova azonban csak néhán komoly érdeklődőt fognak meghívni. A Benettonon kívül a jelenlegi ajánlattévők között van többek között India legöregebb autógyártója, az Eicher, egy amerikai autóipari vállalat, a Polaris, továbbá egy kivásárlásokra specializálódott amerikai magántőke társaság, a Bain Capital is.A Ducati 2012-ben került 860 millió euróért a Volkswagen leányvállalata, az Audi birtokába. A legmagasabb értékelés szerint 1,4 milliárd eurót érhet a Ducatti, miközben tavaly 100 millió euró körüli árbevételről számolt be a vállalat.(Reuters)