Záporoznak a gyorsjelentések, ezekből szemezgettünk

PayPal

Gyors növekedést mutatott a mobilfizetési szegmensben a PayPal, melynek köszönhetően a vállalat bevételei 31,4 százalékkal 3,24 milliárd dollárra, míg az egyszeri tételektől tisztított profit 32 százalékkal, 560 millió dollárra (részvényenként 43 cent) emelkedett. A vállalat 2015-ben vált le az eBay-ről, és azóta folyamatosan azon dolgoznak, hogy növeljék az ügyfélszámot felvásárlások és partneri kapcsolatok kialakítása révén. A kemény munka pedig úgy tűnik, hogy most meghozta a gyümölcsét, ugyanis a mobilfizetések volumene 54 százalékkal, 40 milliárd dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest, míg a PayPalon keresztül végzett összes fizetés volumene meghaladta a 114 milliárd dollárt. A menedzsment jelezte, hogy a leválás óta ez a legjobban sikerült negyedév, aminek köszönhetően a teljes évre vonatkozó előrejelzéseket is megemelték, a részvényenkénti eredmény 1,86 és 1,88 dollár között lehet az előzetes várt 1,80-1,84 dollár helyett. A jó eredmények hatására az amerikai piacok zárása utáni kereskedésben a PayPal árfolyama 3,6 százalékot emelkedett.

Volvo

Erős negyedévről számolt be a teherautókat, buszokat, hajómotorokat és munkagépeket gyártó Volvo AB, mely üzemi eredménye 44 százalékkal, 7,02 milliárd dán koronára emelkedett, miközben az elemzők 4,85 milliárd koronára számítottak. A 20 éve nem látott profitabilitás részben a kamionok iránti keresletnövekedésnek, részben pedig az augusztusban kitűzött 10 milliárd koronás költségcsökkentési céloknak volt köszönhető. Az előrejelzések alapján a kamionok iránti kereslet tovább nőhet főként Észak-Amerikában, aminek köszönhetően a menedzsment az előrejelzéseit is megemelte. A jó híreknek köszönhetően a Volvo árfolyama 7 százalék feletti emelkedést mutat a reggeli kereskedésben.

Verizon

Amerika legnagyobb telekommunikációs vállalata, a Verizon is közzétette a harmadik negyedévre szóló gyorsjelentését, amelyben a vállalat a bevétel soron 31,72 milliár dollárt, míg a profit soron részvényenként 98 centet ért el, amely nagyjából megfelelt az elemzők által vártaknak. A jelentésből az is kiderült, hogy az elmúlt negyedévben több mint 600 ezer új havidíjas mobilszerződést kötött a cég, ami jóval meghaladta a becslést. A menedzsment bizakodó a futó negyedévvel kapcsolatban is, így év/év alapon a bevételek kevesebb, mint 4 százalékkal eshetnek majd (ez a trend alapvetően jellemző az iparágra), továbbá az is kiderült, hogy a vállalat saját online TV-je tavasszal kerülhet bemutatásra. A Verizon árfolyama 1,2 százalékot emelkedett a hírekre.

Metro

A 35 országban jelen lévő Metro negyedéves forgalma 0,7 százalékkal 9,2 milliárd euróra nőtt, amely kissé elmaradt az elemzők által várt 9,3 milliárd eurótól. Összehasonlítható alapon számítva a növekedés 0,5 százalék volt. Míg a nagykereskedelmi üzletág Németországban bővült, addig a Real élelmiszer szupermarket-lánc eladásai lelassultak annak ellenére, hogy az üzlet folyamatosan tolódik az e-kereskedelem felé. A cég negyedéves eladásai nőttek Törökországban, ugyanakkor csökkentek Németországban és Oroszországban, mely piacok a profit nagyrészét adják. Még tavaly december közepén döntött úgy a Metro menedzsmentje, hogy feldarabolják a céget, leválasztják az elektronikai kiskereskedelemmel foglalkozó Saturnt és a Media Marktot. A Metro árfolyama 0,6 százalékot esett a reggeli kereskedésben.

Daimler

Az egy évvel korábbihoz képest 9 százalékkal több, összesen 824 ezer darab járművet adott el a Daimler a harmadik negyedévben, a személyautó eladások új csúcsra emelkedtek (579 ezer darab), a teherautóeladások pedig 30 (!) százalékkal 126 ezer darabra nőttek. Az értékesítés felfutásával párhuzamosan a bevételek 6 százalékkal növekedtek, a devizahatást kiszűrve azonban 8 százalék lett volna a bővülés. Az operatív eredmény azonban jelentősen csökkent, amit részben járművisszahívások (230 millió euró) és a dízelmotorok tisztábbá tételét elősegítő fejlesztések, szoftverfrissítések (223 millió euró) és új technológiák fejlesztési költségeinek megugrása okozott, emiatt esett nagyot a vállalat nettó profitja is.