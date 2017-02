Zuhanás a magyar tőzsdén - Mikor lesz már ennek vége?

OTP

Az OTP árfolyama tavaly 40 százalékot, idén pedig újabb 12 százalékot emelkedett. A felfutás mögött a bankcsoport profitabilitásának jelentős javulása állt, de az elmúlt hónapokban az árfolyam túlfutott a fundamentumokon, így érett már egy nagyobb korrekció. Ez a múlt hét közepén meg is érkezett, az esés akkor gyorsult be, amikor a Citi eladásra tette az OTP részvényeit, ráadásul azzal ijesztgetett, hogy az OTP tavaly év végén nagyobb céltartalékolást hajthatott végre, emiatt pedig a piaci szereplők által vártnál alacsonyabb lehetet a 2016-os profit. Ezt majd pénteken hajnalban tudjuk meg, amikor az OTP közzéteszi a 2016 negyedik negyedéves és egész éves számait.A múlt pénteki elemzésünkben már felhívtuk rá a figyelmet, hogy a hetes gyertya jelentős megállót, sőt nagyobb korrekciót hozhat a bankpapír piacán. Éppen ez zajlik a szemünk előtt, ráadásul elég nagy forgalom mellett, és úgy tűnik, hogy a borúsabb hangulat a következő napokra, pár hétre is velünk maradhat. Mivel a mai kereskedés során már a 8720 forintos támasz szint alatt kereskednek az OTP-vel, így a következő nagyobb megálló a tavaly június és idén február közötti emelkedés 38,2%-os Fibonacci szintjénél (8200 forint környéke) jöhet, illetve 7700-7800 forintnál.

Mol

A Mol árfolyama a múlt héten még több mint 5 éves csúcsa közelében állt, onnan fordult le, az esés pedig ma gyorsult be, miután az olajipari vállalat közzétette a legfrissebb számait. Ebben a Mol az elemzői és a saját várakozásaitól elmaradó számokról számolt be, elsősorban a petrolkémiai szegmens egyszeri tételei miatt. A vártnál gyengébb eredményszámok miatt ma a Mol árfolyama közel 3 százalékot esett.Az olajpapír még mindig jól tartja magát, az emelkedő trend sértetlen, és az év eleje óta tartó mozgás inkább egy korrekciós mintába illik bele, ami 19800 - 20000 forint között akadhatna el. Ettől lejjebb a 19 ezer forintos szint nyújthat támaszt az árfolyamnak. Ha ez tényleg csak egy normál korrekció, akkor a következő időszakban a kisebb pihenő után újra felfelé kanyarodhat a Mol, célba véve a 21400, illetve a 22000 forint körüli szintet.

Richter

A Richter árfolyama a múlt heti csúcs óta már közel 4 százalékot esett, ezzel még a Richter tartja magát a legjobban a magyar blue chipek között. Igazából nem érkezett piacmozgató hír a gyógyszercéggel kapcsolatban, az általános magyar piaci esés húzza lefelé a Richter papírjait is.Az emelkedő csatorna teteje, a 161,8%-os Fibonacci szint, illetve az RSI divergencia állította meg a Richter árfolyamát 6700 forintnál. Az elmúlt kereskedési napokban korrekcióban van az árfolyam, de amíg a 6450, illetve 6200 forintos szint kitart, addig még lehet kraft a gyógyszergyári részvényben újabb történelmi csúcs meghódítására.

Magyar Telekom

A múlt héten a Telekom árfolyama közel 5 éves csúcsra emelkedett, onnan jött a múlt hét végén a korrekció, amit az indított el, hogy a Telekom menedzsmentje az idei eredmény után is részvényenként 25 forint osztalékot fizetne, vagyis úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy a szabad cash-flow alapján több osztalék is kipörögne, a mendzsment visszafogja az osztalékfizetést.Látványosra sikerült a Telekom elakadása a többszörösen megerősített 525-530 forintos ellenállási zónában, ahonnan RSI divergencia mellett réssel zuhant be az árfolyam, és egyelőre csak konszolidációra képes a részvény. A következő jelentős támasz zóna 475-480 forintnál található. Felfelé az 513-521 forint közötti rés lehet az igazi vízválasztó.