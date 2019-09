Új fintech testületet hoz létre az MNB

Az MNB a hazai pénzügyi rendszer digitalizációjának támogatása érdekében kezdeményezte a Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület megalakítását. A testület tudásmegosztó platformként szolgálhat a piaci igények, a digitalizációban rejlő lehetőségek és a potenciális kockázatok tekintetében. A félévente ülésező testület alakuló ülésére 2019. szeptember 16-án kerül sor – derül ki a közleményből.

A Magyar Nemzeti Bank kiemelten fontosnak tartja a pénzügyi rendszer digitalizációjának fejlesztését, amely hozzájárulhat a működési hatékonyság javulásához, a hazai fintech szektor fejlődéséhez, valamint az általános pénzügyi tudatosság szintjének növeléséhez. Ennek keretében az MNB több innovatív eszközzel is ösztönzi a fintech újítások biztonságos piaci bevezetését, valamint 2019 májusa óta egy dedikált, digitalizációért felelős szervezeti egység is támogatja a kitűzött célok megvalósulását.

A jegybank a digitalizációt támogató környezet kialakítása során fontosnak tartja a piaci szereplők aktív bevonását és véleményük becsatornázását a döntéshozatalba. Ennek elősegítésére az MNB – a régióban az első jegybankként – egy új fórum, a Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület felállítását kezdeményezte.

A jegybankok, pénzügyi szabályozók által a pénzügyi rendszer digitalizációja és a fintech szektor fejlődése érdekében felállított tanácsadó testülettel való együttműködésre több nemzetközi példa is található. A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) 2016 augusztusában, a New York-i Federal Reserve Bank 2019 márciusában jelentette be hasonló testületek felállítását. A jellemzően 10-15 szakértőből álló fórumokon a pénzügyi intézmények és fintech cégek képviselői mellett többek között technológiai vállalatok, tanácsadó cégek és kutatóintézetek is képviseltetik magukat.

Az MNB koordinálásában létrejövő Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület támogathatja a legfontosabb nemzetközi digitalizációs és fintech trendek nyomon követését, az ígéretes fejlesztési irányok azonosítását, valamint a felmerülő kockázatok feltárását. A testület tagságára hazai és külföldi pénzügyi piaci, illetve technológiai szakértők, illetve a kormányzat innovációért felelős területének képviselője kapott felkérést, melyet el is fogadtak. A félévente ülésező testület alakuló ülésére 2019. szeptember 16-án kerül sor.

