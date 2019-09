Újabb nem teljesítő hiteleket tolhat rossz bankjába a Deutsche Bank

A Deutsche Bank felsővezetői körben tanácskozott arról, ha jól megy az év elején létrehozott „rossz bankban” lévő problémás eszközök eladása, akkor újabb néhány milliárd eurónyi eszközt helyeznének át a különálló szervezetbe – írja a Reuters.

Az utóbbi hetekben tartottak megbeszéléseket a Deutsche Bank felsővezetői újabb problémás eszközök áthelyezéséről a „rossz bankba”, ugyanakkor még nem született erről döntés, egyelőre csak előkészítési fázisban tart az ügy.

A jelentős problémás eszközállománnyal rendelkező bankok olykor leválasztják, és külön cégbe szervezik a problémás eszközeiket (lásd itthon MKB Bank), melyeket aztán jellemzően eladnak vagy leírnak. A banknak ez azért is éri meg, mert ha megszabadul a problémás eszközöktől, azzal tőkét szabadít fel, illetve ha eladásra kerülne a bank, akkor a jó bankot értelemszerűen könnyebb eladni.

A Deutsche Bank esetében most azért is lenne szükség a tőkemutató javítására, hogy az esetlegesen romló gazdasági környezetben a bank talpon tudjon maradni. A rossz bankot nyár közepén hozták létre, 74 milliárd eurónyi eszközt helyeztek át ide, melyek egy részét leírják, más részét eladják.

A befektetőktől az elmúlt kilenc évben 29,3 milliárd eurónyi friss tőkét vontak be, így most nem úgy tűnik, hogy tőkeemeléssel javíthatnák a bank stabilitását, ezért is gondolkoznak és megoldásban – mondta a hírügynökségnek több forrás is.

