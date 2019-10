10000 embert tesz utcára a brit nagybank?

Jelentős létszámleépítésre készül az HSBC, az ügyben nyilatkozó források szerint a bank további tízezer ember elbocsátását készíti elő - számol be a hírről a Financial Times.

Az ügyben nyilatkozó egyik forrás szerint már régóta terítéken van a banknál a túl magas költségek csökkentése, ennek egyik legjelentősebb elemét a személyi jellegű ráfordítások és bérköltségek teszik ki, ezért is igyekeznek nagyobb létszámleépítéssel visszafogni a kiadásokat.

A bank korábban már bejelentette, hogy 4700 dolgozójától válna meg, akkor a döntést a kihívásokkal teli globális környezettel magyarázta. A mostani létszámleépítés mindezen felül lenne, tehát összességében már közel 15 ezer ember kerülhet hamarosan az utcára, ha igaznak bizonyulnak a pletykák.

Nem az HSBC az egyetlen nagy európai bank, amely idén létszámcsökkentést jelentett be: a Deutsche Bank augusztusban 18 ezres leépítésről számolt be, de a Barclays, a Société Générale és a Citigroup is megválik néhány emberétől.

Az ügyben nyilatkozó egyik forrás szerint a John Flintet váltó Noel Quinn már kinevezése első napjaiban elkezdett dolgozni a létszámleépítési stratégián, a konkrét terveket a harmadik negyedéves számokkal együtt közölheti majd a bank még ebben a hónapban.

