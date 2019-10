Babaváró hidegzuhany: nagyon nem mindegy, melyik bankot választod

Kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik teljesen szabadon felhasználható babaváró hitelt akarnak igényelni saját számlavezető bankjuknál. Egyes bankok ugyanis a rendeletnél szigorúbban járnak el, és korlátozzák a pénz felhasználását. Ha viszont valaki emiatt nem a saját bankjánál veszi fel a babavárót, akkor számlanyitásra kényszerülhet egy másik banknál, ami persze nem kívánatos plusz költségekkel jár. Megnéztük ezért, mely nagybankok tekintenek el a felhasználási korláttól és a számlanyitástól is.

Kollégánk saját számlavezető bankjánál, a K&H-nál szeretett volna babaváró hitelt felvenni. A bankfiókban azonban arról tájékoztatták, hogy legalább 51%-ban lakáscélra kell felhasználnia a kívánt 10 millió forintos összeget. Mivel neki nincs lakáscélja, a K&H helyett bejelentkezett egy másik univerzális nagybankhoz, az Erstéhez. Ott viszont kiderült, hogy erstés számlát kellene nyitnia (az iménti K&H-nál ilyen korlátozás egyébként nincs), a 10 milliós összeget erre a számlára utalnák, és innen kellene törleszteniük a babavárót, igaz, azt nem várják el, hogy a jövedelme is erre a számlára érkezzen.

Kollégánk arra gondolt, megkímélné családját a számlavezetés és a havi rendszeres utalás költségétől, de a K&H-tól a lakáshitele miatt nem tud teljesen átpártolni az Erstéhez. Adta magát, hogy utána járjunk, mely nagybankok fogadják el más bankok számláját is a folyósításhoz és a törlesztéshez, illetve kezelik teljesen szabadon a felhasználás célját. A bankok babaváró hitelei között a felhasználás korlátozása és a számlanyitási elvárás mellett más különbségek vannak (pl. a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót, a JTM-et is másképp veszik figyelembe a bankok), a legfontosabbakat babaváró hitel oldalán a Bank360.hu is összefoglalta.

A K&H válasza megkeresésünkre

„A K&H Bank nem korlátozza a babaváró hitel felhasználását kizárólag ingatlancélra. A K&H Bank vezető hitelintézetként nagy hangsúlyt fektet a felelős hitelezésre. Ennek szellemében, a babaváró hitel igénylések elbírálásakor a K&H Bank mindig hitelképesség vizsgálatot végez hatályos hitelezési szabályainak, illetve az életben lévő jogszabályoknak megfelelően.”

A Bank360.hu segítségét kértük, és szakértőik összegyűjtötték nekünk, melyik bank mit ír elő a felhasználás és a számlavezetés szempontjából. Az alábbiakat tudtuk meg tőlük:

Budapest Bank: teljesen szabad felhasználás; Bázis J vagy más, a banknál vezetett számla van előírva. Ha 90 napon belül lakáshitelt is felveszünk, a babaváróként igényelt összeg 25%-át meglévő hitelnek számolják a JTM-nél.

CIB Bank: teljesen szabad felhasználás, CIB-es bankszámla szükséges a törlesztéshez.

Erste Bank: részben szabad felhasználású, hitelkiváltás esetén a babaváró kölcsönből kizárólag saját, vagy idegen banki személyi kölcsön, lakáshitel, szabad felhasználású jelzáloghitel váltható ki. Rész-előtörlesztésre nem használható, csak végtörlesztésre. Az igénylő vállalja, hogy a munkabérének megfelelő összegű bért vagy jóváírást a banknál meglévő, vagy a babaváró hitel igénylésekor megnyitásra kerülő bankszámlájára utalja.

K&H Bank: több hitelcél esetén az igényelt hitelösszeg legalább 51%-ának lakáscélnak szükséges lennie (megtakarítás, vagy befektetés hitelcél nem elfogadható), 7 millió forintos hitelösszeg felett igazolni kell a hitelcélt, alatta céltól függően, ha 7 millió forint vagy afeletti a hitelösszeg és csak egy hitelcél van, az csak lakáscél / lakáscélú hitel kiváltása lehet.

MKB Bank: Szabad a felhasználás, kell számlát nyitni a törlesztéshez.

OTP Bank: szabad felhasználás, az összeg 75%-a beszámítható az önerőbe, törlesztése OTP-s számláról történik (vagy mindkét igénylőnek OTP-számla kell, vagy az egyiknek elég ha OTP hitelkártyája van)

Raiffeisen Bank: nyilatkozni kell az igénylőlapon a kölcsön céljáról, nem kötelező a számla, szabad felhasználású

Takarék Csoport: nyitni kell számlát, erről történik a hitel törlesztése, szabad felhasználású.

UniCredit Bank: nyitni kell számlát, szabad felhasználású, jelzáloghitel és személyi kölcsön kiváltható, áruhitel vagy lízing nem.

A fentiek lényegét az alábbi táblázatban is összefoglaltuk: