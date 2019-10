Több mint 500 blockchain-projektet jegyeztek eddig be idén Kínában

Hszi Csinping, Kína elnöke arra kérte országának népét, hogy kezdjenek el jobban foglalkozni a megosztott főkönyvi technológiával és a szavai nem találtak süket fülekre: csak az idei évben eddig 506 új blockchain-projtektet jegyeztek be a kínai Kibertér Adminisztrációs Hivatalánál – derül ki az intézmény bejelentésével.

Eddig két listát adott ki a hivatal, egyet márciusban, egyet pedig októberben, melyen a bitcoin mögötti technológiához kapcsolódó projektek szerepelnek, a rendszerek fejlesztését természetesen közelről felügyeli majd a hatóság. A blockchain-projekteket idén január óta kell bejegyezni a hivatalnál, így nem biztos, hogy minden bejegyzésre került projekt fejlesztés idén indult.

A legfrissebb adatokból kiderül, hogy főleg nagy kínai bankok és tech-konglomerátumok dolgoznak blockchain-rendszerek fejlesztésén, de a Coindesk felhívja a figyelmet rá, hogy több ismert projekt is hiányzik, így valószínűleg egy későbbi lista is várható. Természetesen előfordul, hogy több projekten is dolgozik egy intézmény.

A négy leggyakoribb alkalmazása a blockchainnek a kereskedésfinanszírozás, a vagyonkezelés, a határon átnyúló fizetési rendszerek és az ellátmányi lánc-finanszírozás – derül ki a listákról.