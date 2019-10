Bökkenő a babaváró hitellel: erről megfeledkeztek a bankok?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Még csak most tanulják a bankok, miként is érdemes kezelni a babaváró hitelt a kockázatkezelésben és az eszköz-forrás menedzsment (ALM) területén – hívta fel a Portfolio figyelmét Hoós János, az EY pénzügyi kockázatkezeléssel foglalkozó üzletágának vezetője. A babaváró hitel ugyanis nem egy szimpla jelzáloghitel vagy személyi kölcsön: a demográfiai bizonytalanság miatt az aktuáriusi módszerek is elengedhetetlenek a várható banki pénzáramlás előrejelzésében.