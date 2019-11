Fejlesztettek egy felhőrendszert azoknak a bankoknak, amelyek féltik az ügyféladataikat

Az felhőalapú megoldások lényege, hogy ahelyett, hogy házon belüli IT-rendszereket épít a felhasználó, inkább szolgáltatásként tud igénybe venni sokkal nagyobb teljesítményű számítástechnikai eszközöket a felhőn keresztül. Az ilyen rendszerek általában jóval olcsóbbak és rugalmasabbak, mint a hagyományos IT-eszközök.

Hasonló rendszer Magyarországon is létezik, erről itt szerezhet tudomást.

A két vállalat tegnap mutatta be az új rendszerét, ami annyiban lesz sajátos, hogy olyan biztonsági eszközöket használ, melyek kifejezetten az ügyféladatok védelmét priorizálják.

A projektet körülbelül egy évbe telt összerakni, a Bank of America azt várja tőle, hogy a hitekérelmek gyorsabb elbírálását és az ügyféladatok hatékonyabb feldolgozását hozza majd el.

