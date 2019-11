Százmilliós kárt okoztak saját brókerei a nagybanknak, egy hajszálon múlik az állásuk

Legalább négy brókert tervez kirúgni a Morgan Stanley azt követően, hogy egyes értékpapírok félreárazásával 100-140 millió dolláros veszteséget okoztak a banknak – írja a Bloomberg az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva.

A nyilatkozó források szerint a félreárazás feltörekvő piaci devizák kapcsán jött elő, a bank egyelőre vizsgálja, mi történhetett, de a felelősek kirúgását már kilátásba helyezték. Úgy tudni, hogy két londoni és két New York-i bróker biztosan benne volt az ügyben.

A Morgan Stanleynél a devizaopciós és futures ügyleteknél is vizsgálódnak, mivel félő, hogy a jövőbeni árazásokat is félrekalkulálták. Az egyik, nevét elhallgató forrás szerint a veszteség egy részét a bank már a harmadik negyedévben elkönyvelte, az erről szóló közleményben írják is, hogy a kötvénykereskedésből származó bevételek növekedését valamelyest ellensúlyozta a devizapiaci részleg.

Címlapkép forrása: Shutterstock