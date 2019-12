Nigéria lehet Afrika fintech központja

2019 novemberje lehet az a hónap, amikor Nigéria Afrika (vitatható) fintechközpontja lett – kezdi beszámolóját a magazin. A kockázati tőke jelentős részét, mintegy 170 millió dollárt egyébként kínai befektetők szolgáltatták, ami tükrözi az ázsiai ország egyre jelentősebb aktivitását a kontinensen:

Persze nemcsak a kínaiakat érdeklik az afrikai startupok: a Visa például az Interswitchbe vásárolt be, a tőkebefektetés pontos volumenét viszont nem tették közzé. A céget jelenleg egymilliárd dollár fölé értékelik, ami azt jelenti, hogy ez Afrika egyetlen unikornisa.

Az Interswitchen kívül még kapott pénzt többek közt a PalmPay és OPay fizetési startupok és a Lori Systems is. A vállalatok a tőkét főleg nemzetközi terjeszkedésre akarják használni: az Interswitch például Kenyában, Ugandában és Gambiában is terjeszkedik, miközben a PalmPay novemberben Ghánában is elindult.