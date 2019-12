Nyolcból hat bankóriásnak kell újraírnia a végrendeletét

A nyolc nagybank közül egyedül a JP Morgan és a Goldman Sachs esetében nem talált semmilyen hiányosságot a felügyelet, a jó hír viszont az, hogy a maradék hatnál sem merült fel súlyos probléma.

A Bank of America, a Bank of New York Mellon, a Citi, a Morgan Stanley, State Street és a Wells Fargo kapott utasítást arra, hogy javítsák ki az írásaikat. Többnyire adatgyűjtési és stratégia-kivitelezési hiányosságokat találtak a végrendeletekben.

Az amerikai nagybankoknak 2010 óta kell úgynevezett végrendeletet írniuk arra az esetre, ha csődbe mennének, ebben azt taglalják, hogyan számolnák fel magukat anélkül, hogy magukkal rántanák a komplett gazdaságot.