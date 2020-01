Egyre több jegybank készül virtuális devizával

A világ minden tizedik jegybankja tervezi digitális deviza kibocsátását a következő három évben, ez pedig a világ lakosságának körülbelül 20%-át érinti – derül ki a Bank for International Settlements adataiból. A lehetőségre nyitott bankok száma megduplázódott, amikor az intézmény a következő hat évről kérdezte őket.

A kutatást még tavaly végezte el a jegybankok jegybankjaként emlegetett BIS, a világ 66 jegybankja vett benne részt, olyan országoké, melyek a világ gazdasági teljesítményének körülbelül 90%-át adják együttesen. 2018-ban még csak minden huszadik jegybank gondolkozott virtuális pénz kibocsátásán.

Több ország már egy szinttel a latolgatás fölött van: a svéd Riksbank és Uruguay jegybankja is futtat konkrét virtuális devizaprogramokat, a dél-amerikai országban még egy pilotig is eljutottak. Kína pedig tavaly év végén jelentette be, hogy már 2020-ban digitális fizetőeszközt bocsáthatnak ki.

Közben több nagyobb gazdaság jegybankja is egyelőre elzárkózik az ötlettől, mivel nem látják, hogy lehetne meggátolni a fizetőeszközzel való visszaéléseket és azt tudják eldönteni, hogy összekapcsolnák-e őket a kamatokhoz.

