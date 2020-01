Segítségért kiáltanak a német bankok: olyan sok pénz van náluk, hogy már nem tudják hova tenni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több német banknál is az a probléma állt elő, hogy olyan sok készpénz gyűlt fel náluk, hogy már nem tudják hol tárolni, kezdenek kifogyni a helyből. Sokan ezért igyekeznek széfszolgáltatók segítségét is igénybe venni – számol be a hírről a Bloomberg.