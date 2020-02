Érdekes dolgok derültek ki a gazdag emberekről

Több mint 10%-os éves növekedéssel 2,7 millió olyan ember él már a világon, akinek vagyona 5 és 30 millió dollár közé esik – derül ki a Wealth-X egy friss tanulmányából. Amellett, hogy egyre többen vannak, egyre több pénz is van a kezükben: tavaly év végén ez 26,6 ezermilliárd dollárt tett ki. Lenti cikkünkben a tanulmányból szemezgettük ki az érdekesebb információkat ezekről a meglehetősen vagyonos emberekről. Kiderül többek között, hol élnek, és az is, honnan van ennyi pénzük.

Jelentősen nőtt a meglehetősen tehetősek száma a világon tavaly, számuk több mint 10%-os éves növekedéssel elérte a 2,7 millió főt. A tehetősebbnél is tehetősebbnek azokat az embereket definiálja az elemzés, akiknek nettó vagyona 5 és 30 millió dollár közé esik. A tavalyi létszámbővülés már csak azért is kiemelendő, mivel 2018-ban ez mindössze 1%-ot tett ki. Számuk mellett a náluk lévő vagyon is nőtt, együttes vagyonuk több mint 10%-kal 26,6 ezermilliárd dollárra emelkedett.

Mindegyik nagyobb régióban nőtt a nagyon gazdagok vagyona, de a vagyoni koncentráció továbbra is jelentős. A legnagyobb globális vagyonközpont Észak-Amerika, itt a nagyon gazdagok száma és vagyonuk is mintegy 15%-kal nőtt egy év alatt. Kétszámjegyű növekedést könyvelt el Ázsia és Afrika is, ehhez képest átlag alatt teljesített viszont Európa és a csendes-óceáni régió. A vagyonnövekedés fő mozgatórugója egyértelműen a részvénypiac volt tavaly, a legtöbb régióban ez hajtotta fel a vagyont.

Az USA tehát továbbra is a vagyonpiac központjának számít, az itt élő, igen tehetős emberek száma és vagyona a globális tortából mintegy 36%-ot hasít ki. Ezt bizonyítja, hogy New Yorkban élnek a legtöbben az elemzésbe bevont gazdagok közül, tavaly több mint 110 ezren éltek közülük itt. A második helyre Tokió került közel 74 ezer fővel, a harmadik helyen pedig jóval lemaradva jön Hongkong 9 ezer gazdaggal.

Érdekes módon a top 10-es listába egy kínai és német város sem jutott be, pedig országos szinten itt él a második és negyedik legnépesebb vagyonos lakosság. Az elemzés szerint, amennyiben kizárjuk a kínai és amerikai városokat, akkor Isztambul és Ankara lehetnek azok a városok, ahol a leggyorsabban nőhet a vagyonos emberek száma a következő 5 évben, éves szinten mintegy 17%-os bővüléssel.

Érdekesség, hogy az elemzésben szereplő gazdag emberek 85%-a saját erejéből jutott el idáig, és csupán a fennmaradó 15% az, aki saját erőből és öröklésből, illetve egyedül öröklésből jutott hozzá mostani vagyonához.

A régiók közül Kínában a legmagasabb, 96% azoknak az aránya, akik saját erőből lettek dollármilliomosok , míg a közel-keleti és dél-afrikai országokban a legmagasabb azok aránya, akiknek vagyonfelhalmozásában valamilyen arányba, de szerepet játszott az öröklés.

