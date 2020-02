Nem tévedés: 35 ezer embert rúgna ki egyetlen nagybank

15 százalékos, vagyis 35 ezer fős létszámleépítést tervez Európa egyik legnagyobb bankja, a brit HSBC. Egy 7,3 milliárd dolláros egyszeri ráfordítást és 4,5 milliárd dolláros költségcsökkentési tervet is bejelentettek. A bankot a koronavírus következményei is sújtják.

Még mindig nem sikerült teljesen túltennie magát a legutóbbi pénzügyi válságon az HSBC-nek, ráadásul most a koronavírus is sújtja a jelentős hongkongi és ázsiai jelenléttel bíró globális bankóriást, a legújabb költségcsökkentési intézkedések is ezt tükrözik.

Noel Quinn vezérigazgató szeretné meggyőzni az igazgatóság tagjai is arról, hogy ő a legjobb személy a bank vezetésére – írja a Bloomberg. A társaság eredményeinek keddi bemutatóján a bankvezére úgy fogalmazott, eddig nem hoztak elfogadható megtérülést a bank egyes részei, és a hírügynökségnek adott interjújában is érzékeltette, hogy radikális fordulatra van szükség.

Az HSBC tervezett leépítési intézkedései az európai és az amerikai befektetési banki területet is érintik, különösen a kötvény üzletágat. Az amerikai kereskedési tevékenységhez kapcsolódó eszközállományt felezni akarja a bank, lakossági hálózatát pedig 30%-kal csökkentené.

Tavaly 22,2 milliárd dollár adózás előtti eredményt könyvelt el a bank, ezzel ugyan sikerült meghaladni az elemzők 21,8 milliárd dolláros várakozását, ám a 2020-as kilátásokat meglehetősen bizonytalannak nevezte a menedzsment, és jelentős szervezeti átalakításokkal igyekszik erősíteni a részvényesek bizalmát.

