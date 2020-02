Kiterítette kártyáit az Erste új vezérigazgatója

Palkó István, Bécs Cikk mentése Megosztás

A gazdasági növekedés kihasználását, a digitalizációt és a hatékonyságjavítást jelölte meg az Erste Group három prioritásának az új vezérigazgató, Bernhard Spalt a társaság mai bécsi sajtótájékoztatóján. Az üzleti volumenek a közép- és kelet-európai régió felülteljesítésének is köszönhetően látványosan nőnek a társaságnál, és az 1997-es tőzsdei kibocsátás óta nem volt még olyan jó minőségű az osztrák bankcsoport hitelportfóliója, mint most. Már régóta nem Magyarország, most éppen a szlovák piac a legfrissebb fekete bárány a régiós érdekeltségek közül.