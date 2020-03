Egyre nagyobb a nyomás a bankokon: több milliárd dollárt bukhatnak

Több milliárd dollárnyi bevételtől eshetnek el a bankok, amiért egyre nagyobb a nyomás a felügyeleti szervek és a fintech-versenytársak részéről, akik arra presszionálják őket, hogy minél több szolgáltatást adjanak az ügyfeleknek ingyen – derül ki az Accenture friss tanulmányából.

A kutatás szerint a devizatranzakciókon, túlköltéseken és nemzetközi átutalásokon 5%-kal alacsonyabb bevételre tudnak majd szert tenni a világ pénzintézetei a következő 3-5 évben.

A visszaesés oka egyrészt a díjmentes számlavezetéssel, középárfolyamon váltó, ingyenesen tranzaktáló fintechek térnyerésével okolható, amelyek egyre komolyabb árversenyre kényszerítik a bankokat.

Ezen kívül a felügyeleti nyomás is egyre nagyobb, hiszen átláthatóbb költségstruktúrák használatára ösztönzik a bankokat annak érdekében, hogy a fogyasztókat megvédjék.

A kutatás kitér arra is, hogy a jövő technológiái, mint a mesterséges intelligencia és a prediktív analízis segíthetnek abban, hogy a bankok versenyképesek tudjanak maradni nyomottabb árazás mellett is. Az Accenture megemlíti: egyre több olyan ügyfél van, aki fizetne is a plusz szolgáltatások igénybevételéért, ami pótolhatja a kiesett díjakat.

A tanulmányt 12 országban végezték el, elsősorban olyan nagyobb piacokon, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság vagy Hongkong.

(Reuters)

Címlapkép: Getty Images