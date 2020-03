A fiókok kerülésére és online ügyintézésre kérik ügyfeleiket a bankok

Külföldön és Magyarországon is arra kérik a bankok az ügyfeleiket, hogy ha lehet, online és mobil csatornákon lépjenek velük kapcsolatba és ne menjenek olyan közösségi terekbe, mint a bankfiókok.

„Arra buzdítjuk önöket, hogy a Capital One digitális eszközeit használják és egyéb erőforrásokat az önkiszolgáló bankoláshoz, illetve a 24/7-es számlahozzáféréshez” – írta ügyfeleinek az amerikai Capital One Financial Corp e-mailben a Reuters beszámolója szerint.

Hasonlóan járt el a JP Morgan és a Citigroup is; mindkét bank emlékeztette az ügyfeleket a digitális bankolás lehetőségére.

„Biztosítani akarjuk, hogy az ügyfeleink tudják, hogy bankolhatnak, befektethetnek, fizethetnek onnan, ahol vannak, főleg akkor, ha nem tudnak egy fiókba bejönni” – nyilatkozta a JP Morgan lakossági ágának, a Chase Banknak a szóvivője.

Amerikában is indulnak a fiókbezárások: a Wells Fargo átmenetileg Seattle-ben zárta be az egyik fiókját, miután az egyik alkalmazottnál pozitív eredményt mutatott ki egy vírusteszt.

Magyarországon is tettek hasonló felszólításokat a pénzintézetek, a Bank360 információi szerint az UniCredit Bank, a Takarékbank és a Budapest Bank felszólította ügyfeleit, hogy lehetőleg kerüljék a bankfiókok látogatását. Ezen kívül a Magnetbank fiókjai már csak rövidített nyitvatartással üzemelnek, az MKB Bank pedig holnaptól szünetelteti a nyitvatartást a Váci utcai fiókjában.

A bankok további intézkedéseiről itt írtunk:

