Már aranyat is vehetsz a Revoluttal

A Revolut új szolgáltatást indított el: prémium és Metal ügyfeleik aranyat is vehetnek az appon keresztül – jelentette be a társaság.

A kriptopénzek és részvények kereskedése után most a fizikai arannyal való kereskedést is bevezeti a Revolut a prémium és Metal ügyfelei számára. A fizikai aranyat egy partnercégen keresztül veszi meg és tárolja a Revolut az ügyfeleinek. Az arany e-pénzre és kriptopénzre is visszaváltható, ugyanakkor az arannyal közvetlenül a kártyájukon keresztül nem lehet vásárolni.

Arra is felhívják a figyelmet, az arannyal való kereskedés kockázatos lehet, és ez hatványozottan igaz az elmúlt hetekben. A koronavírus járvány okozta piaci turbulenciák ugyanis az arany árfolyamát is megmozgatták az utóbbi időszakban, először szárnyalt, majd nagyot esett a nemesfém árfolyama.

(Revolut)