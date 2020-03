Megszólalt Király Júlia: Rossz tanácsadó a pánik

Rossz tanácsadó a pánik, pláne, amikor a kártyás és átutalásos fizetés kiválóan teljesít – mondja Király Júlia volt jegybankalelnök azoknak, akik féltik a bankban tartott pénzüket.

Az MNB korábbi alelnöke hivatalos FB-oldalán írt erről:

„Már többen megkerestek, hogy négyszemközt áruljam el nekik: nem lenne-e érdemes kivenni a pénzüket bankból. Hivatkoztak arra is, hogy Amerikában a legnagyobb bankokból nagy címletekben veszik az emberek a pénzüket.

Legszívesebben azt mondanám, hogy egy ilyen pánikreakció totál hülyeség, de mivel értem a pánik természetrajzát a lehülyézés helyett minden hozzám fordulónak, és most e blogon Önöknek is elmondom, hogy a kártyás, átutalásos fizetés, ami szerencsére ma már nálunk is a fizetések nagyobb részét jelenti a Globális Pénzügyi válság idején, amikor pedig mentek csődbe bankok szép számmal, KIVÁLÓAN TELJESÍTETT.”

Ez a vírus nem a számítógépeket támadja, sehol nincs hír se a kártyarendszerek, se más banki rendszerek leállásáról. És nem árt számtalanszor elismételni a nyugtalankodók számára: a betétbiztosítás MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 100.000 euróig (ez a mai napon több mint 34 millió forint a zuhanó forint miatt) kifizet minden betétest minden bankban. A PÁNIK ROSSZ TANÁCSADÓ!”

Arról, hogy egyes amerikai bankokban megnőtt a készpénzfelvétel volumene, itt írtunk.