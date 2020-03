Fizetésének felét a koronavírus elleni harcra ajánlja fel az eurózóna legnagyobb bankjának elnöke

Egy tegnap esti közleményben jelentette be az eurózóna legnagyobb bankjának számító Santander, hogy évközbeni osztalékfizetését elhalasztja, a bónuszokat pedig felülvizsgálja, hogy a banknak maradjon elegendő pénze a koronavírussal terhelt időszakban. Ana Botín, a bank elnöke mindemellett bejelentette, hogy fizetésének felét a koronavírussal küzdő alapnak ajánlja fel – írja a Financial Times.

Ana Botín, a Santander elnöke fizetésének felét felajánlja annak a 25 millió eurós, orvosi eszközöket beszerző alapnak, amelyet a bank állított fel annak érdekében, hogy ezzel segítse a koronavírus elleni küzdelmet.

A bank közleményéből kiderül az is, hogy az évközbeni osztalékfizetést elhalasztják (ezt általában novemberben szokták kifizetni), és várhatóan a májusi teljes éves osztalékkal vonják majd össze. A döntés mögötti indok, hogy a bank szeretne elegendő pénzt tartani abban az esetben, ha recesszióba fordulna a gazdaság a koronavírus-járvány miatt.

A közlemény kitér arra is, hogy a bank igazgatótanácsa az idei éves osztalékokat is felülvizsgálja, amint tisztább lesz a kép, milyen hatással lesz a koronavírus a globális piacokra. A bank emellett a bónuszfizetési politikáját is felülvizsgálja, de részleteket ezzel kapcsolatban nem közöltek.

A bank vezérigazgatója, José Antonio Alvarez egyébként szintén felajánlja fizetésének felét és bónuszát az idei évre az alapnak, amely orvosi eszközöket és védőfelszereléseket vásárol majd a pénzből. Ana Botín tavaly 10 millió eurót keresett és mintegy 48 millió eurós nyugdíjalapja van. A bank többi igazgatója is hozzájárul a kezdeményezéshez, a bank a munkatársakat is arra ösztönzi, hogy tegyenek felajánlást.