Törlesztési moratóriumot hirdettek Kaliforniában

A Wells Fargo, a US Bank, a Citi és a JP Morgan három hónapra hirdetett törlesztési moratóriumot a kaliforniai jelzáloghiteleseknek, illetve a Bank of America egyhavi engedményt adott ügyfeleinek, hozzátéve, hogy a válság elhúzódása esetén hajlandók akár 90 napra is hosszabbítani.

A pénzintézetek bejelentették azt is, hogy a következő 60 napban a kilakoltatásokkal is felhagynak.

Kalifornia az amerikai koronavírus-járvány egyik epicentruma, 3000 megbetegedés történt az államban és eddig 65-en haltak meg.

Címlapkép: Shutterstock